Terzic bei Hertha "nicht nur eine Alternative"

Edith Geuppert

Ex-BVB-Trainer Edin Terzic wird bei Hertha BSC gehandelt

Nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg wächst bei Hertha BSC der Druck auf Trainer Pál Dárdai. Laut Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus beschäftigen sich die Berliner bereits mit Alternativen und blicken dabei wohl auch auf einen ehemaligen BVB-Coach.

Mit gerade einmal sechs Punkten aus den ersten sieben Begegnungen hat Hertha BSC in der Bundesliga einen äußerst schwachen Start hingelegt. Lediglich gegen die beiden Aufsteiger aus Bochum und Fürth gelangen Siege. Aufgrund dessen gerät Pál Dárdai in Berlin zunehmend in die Kritik.

Wie Lothar Matthäus behauptet, wird sich die Hertha bei einem möglichen Trainerwechsel an Borussia Dortmund wenden. Demnach sei der ehemalige BVB-Trainer Edin Terzic, der bei den Schwarz-Gelben aktuell als Technischer Direktor fungiert, ein heißer Kandidat für das Amt des Hauptübungsleiters.

"Ich gehe davon aus, dass da vielleicht schon in dieser Woche was passiert. Ich weiß Internas, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat", erklärte Matthäus bezüglich eines angeblichen Berliner Vorstoßes bei "Sky": "Da geht es nicht nur um eine Alternative, sondern um einen Trainer, der hohe Qualität gezeigt hat. Und Hertha braucht hohe Qualität."

Hertha-Gerüchte um BVB-Funktionär Terzic nicht neu

Bereits Mitte September berichtete die "Sport Bild", dass Hertha-Sportboss Fredi Bobic Kontakt mit Terzic aufgenommen hat. Allerdings dementierte der 49-Jährige das Gerücht umgehend.

Nach der jüngsten Niederlage gegen den SC Freiburg stärkte Bobic Dárdai den Rücken. "Ja, also noch mal, weil die Leistung - das habe ich Pál auch gesagt - insgesamt in Ordnung ist", so der Hertha-Funktionär: "Die Leistung und die Art und Weise war insgesamt in Ordnung auch von der Körpersprache. Auch wenn das Ergebnis nicht stimmt."

Bobic habe "viele positive Ansätze gesehen". Dennoch werden Dárdai letztendlich nur Punkte weiterhelfen.