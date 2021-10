Schalke-Stürmer Terodde beim FC Bayern gehandelt

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Wäre Simon Terodde vom FC Schalke 04 ein Kandidat für den FC Bayern?

Beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt kann Simon Terodde vom FC Schalke 04 zum Rekordtorjäger der 2. Bundesliga aufsteigen und damit Dieter Schatzschneider ablösen. Der aktuelle Rekordhalter traut dem Stürmer noch einiges zu - auch einen Wechsel zum FC Bayern.

"Wenn ich Bayern München wäre, ich würde mir den holen. Das schadet doch nicht. Und dann spielt er eben nur zehnmal", sagte Schatzschneider in einem Interview mit "Sport1".

Auch Trainer-Legende Peter Neururer traut Terodde den Schritt zum FC Bayern zu. "Ich bin mir sicher: Würde er als Backup beim FC Bayern spielen, dann würde er dort mindestens genauso viele Tore erzielen wie Eric Maxim Choupo-Moting", so der 66-Jährige.

Die Darstellung, Terodde sei nur im deutschen Unterhaus stark und spiele in der Bundesliga schlecht, ist laut Neururer nicht korrekt. "Er ist der erfolgreichste deutsche Stürmer", hob er hervor und ergänzte: "In der Bundesliga haben seine Teams immer wieder das System umgestellt und er konnte dort nicht zeigen, was er eigentlich kann."

152 Mal traf Simon Terodde inzwischen in der 2. Bundesliga ins gegnerische Tor - besser war in der Geschichte des Unterhauses nur Dieter Schatzschneider, der 153 Treffer erzielte. Schon am Sonntag, beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt, könnte diese Bestmarke fallen. Dass Terodde sich den Rekord aber spätestens irgendwann in den kommenden Wochen holt, davon gehen alle Beobachter aus.

Schatzschneider rechnet mit 200 Terodde-Toren

Eine Liga höher hatte der 33 Jahre alte Knipser allerdings immer seine Probleme. Lediglich zehn Tore stehen für Terodde in der Bundesliga zu Buche, in immerhin 58 Spielen.

Dass Schatzschneider seinen Rekord aller Voraussicht nach verlieren wird, ist für ihn kein Problem. "Meine These ist, dass er weit über 160 Tore haben wird. Ich hoffe natürlich, dass Schalke aufsteigt. Nicht, dass er noch ein Jahr Zweite Liga spielt, dann ist er bei 200 Toren. Das ist dann ein Rekord, der nie mehr zu knacken ist", sagte der 63-Jährige zuletzt im "NDR".