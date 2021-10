Werder-Verteidiger Mai verpasst U21-Länderspiele

dpa

Bremens Lars Lukas Mai (r) im Zweikampf mit Düsseldorfs Rouwen Hennings

Abwehrspieler Lars Lukas Mai von Werder Bremen wird nicht an den beiden EM-Qualifikationsspielen der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Israel und Ungarn teilnehmen.

Der 21-Jährige habe Adduktorenprobleme, teilte sein Verein via Twitter mit. Mai musste deshalb auch am Freitagabend beim Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.

ℹ️ Vorsichtsmaßnahme: Lars-Lukas #Mai tritt nach Abstimmung zwischen #Werder und dem #DFB die Reise zu den @DFB_Junioren nicht an. Bei dem Verteidiger sind nach #SVWFCH Adduktorenprobleme aufgetreten. pic.twitter.com/9XV3q2YRPW — SV Werder Bremen (@werderbremen) 3. Oktober 2021

Für den Werder-Verteidiger nominierte der neue U21-Trainer Antonio di Salvo den 20 Jahre alten Frederik Jäkel nach, der aktuell von RB Leipzig an den belgischen Klub KV Oostende ausgeliehen ist.