Wegen Haaland: Kehl richtet Appell an norwegischen Verband

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Der BVB musste zuletzt auf Erling Haaland verzichten

Zuletzt musste Borussia Dortmund auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. Sportdirektor Michael Zorc hofft, dass die angeschlagenen Spieler nach der Länderspielpause wieder in den BVB-Kader zurückkehren.

"Erling Haaland hoffentlich auch", sagte Zorc der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Ob der an einer Oberschenkelblessur laborierende Goalgetter am 16. Oktober im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 wieder dabei sein kann, ist allerdings noch offen.

"Erling ist derzeit verletzt, konnte für uns zuletzt nicht spielen und kann auch die folgenden Wochen nicht am Mannschaftstraining teilnehmen", sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung.

Haaland sollte eigentlich auch auf die anstehenden WM-Qualifikationsspiele mit der norwegischen Nationalmannschaft verzichten. Dennoch wurde er nominiert, um im Falle einer Freigabe durch die Ärzte im Laufe der Länderspielpause doch noch eingesetzt werden zu können.

Die Begeisterung über diese Option hält sich in Dortmund in Grenzen. "Grundsätzlich besteht eine Abstellungspflicht für alle Vereine", gestand Kehl zwar, richtete zugleich aber einen Appell an den norwegischen Fußball-Verband. Er hoffe, dass man dort "so viel Vertrauen in uns und in ihn" habe, dass man die Ratschläge der deutschen Ärzte nicht ignoriere.

Nach Tweet: Haaland bleibt wohl beim BVB

Haaland selbst scheint mit dem Thema schon abgeschlossen zu haben. Am Montag twitterte er: "Hey Leute, tut mir leid, dass ich nicht für die Länderspiele fit geworden bin. Es hätte mich glücklich gemacht. Wie auch immer, viel Glück für Norwegen."

Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge 💪🏻 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) 4. Oktober 2021

Voraussichtlich kann Haaland somit die Pause nutzen und in Dortmund mit den anderen Rekonvaleszenten an seinem Comeback feilen.

"Man sieht, dass viele Spieler keine richtige Vorbereitung hatten", kommentierte Zorc das Thema. Jetzt sei die Gelegenheit, den Tank aufzuladen. Viele Spieler, für die es Samstag nicht gereicht hatte, seien "in zwei Wochen vermutlich wieder dabei."

Giovanni Reyna (Muskelverletzung) und Mahmoud Dahoud (Innenbanddehnung am Knie) stehen vor der Rückkehr.