Medien: BVB-Funktionär Terzic trifft Hertha-Entscheidung

Edith Geuppert

BVB-Funktionär Edin Terzic wechselt wohl nicht zu Hertha BSC

Nachdem Edin Terzic Borussia Dortmund in der letzten Saison als Trainer zum Gewinn des DFB-Pokals führte, arbeitet der 38-Jährige beim BVB inzwischen als Technischer Direktor. In den vergangenen Tagen wurde Terzic mit einem Engagement bei Hertha BSC in Verbindung gebracht. Allerdings soll der gebürtige Mendener den Berlinern abgesagt haben.

Nach dem verkorksten Saisonstart steht Pál Dárdai bei Hertha BSC mächtig unter Druck. Inzwischen wird bereits über mögliche Nachfolgekandidaten für den Cheftrainer spekuliert.

Besonders der Name Edin Terzic machte in der Hauptstadt zuletzt die Runde. So wollte kein Geringerer als Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vom Berliner Werben erfahren haben.

"Ich weiß Interna, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat. Ich gehe davon aus, dass sich womöglich schon in der kommenden Woche dahingehend etwas tut", sagte der TV-Experte am Samstag bei "Sky".

Allerdings widerspricht "Sport1" Matthäus' Aussagen. Demzufolge hat zwischen der Hertha und Terzic bislang kein Treffen stattgefunden. Jedoch soll Berlins Sportchef Fredi Bobic Kontakt zum ehemaligen BVB-Coach aufgenommen und dabei einen Korb kassiert haben.

Terzic fühlt sich beim BVB wohl

Laut "Sport1" fühlt sich Terzic mit seiner Familie in Dortmund wohl. Aufgrund dessen sollen schon die Gespräche zwischen dem BVB-Funktionär und Eintracht Frankfurt im Sommer ins Leere geführt haben. Offenbar würde Terzic die Borussia nur für wenige andere Klubs verlassen.

Insbesondere ein Engagement bei einem englischen Spitzenverein soll Terzic reizen. Zwischen 2015 und 2017 arbeitete der Deutsch-Kroate bei West Ham United als Assistenztrainer von Slaven Bilic.

Hertha BSC scheint hingegen nicht zu den Klubs zu zählen, für die Terzic dem BVB den Rücken kehren würde. Der Dortmunder wollte sich gegenüber "Sport1" nicht zu den andauernden Spekulationen äußern.