Schlagen Bayern, BVB und Co. zu? Gladbach droht Mega-Umbruch

Neis /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

FC Bayern, BVB und Co. sind heiß auf die Gladbach-Stars

Gleich 17 Verträge im aktuellen Kader von Borussia Mönchengladbach laufen in den kommenden beiden Jahren aus. Bei einigen Stars stehen die Zeichen offenbar auf Abschied, ein großer Umbruch droht. Zumal Top-Klubs wie der FC Bayern und der BVB angeblich um die Gladbach-Leistungsträger buhlen.

Insbesondere bei Denis Zakaria und Matthias Ginter dürften sich die Anfragen anderer Vereine aktuell häufen. Hintergrund: Gladbachs zuletzt stark formverbesserter Mittelfeld-Abräumer und der Abwehrchef können Stand jetzt im kommenden Sommer ablösefrei wechseln, da ihre Verträge bei der Borussia vom Niederrhein auslaufen.

An Ginter sollen der FC Barcelona und der FC Bayern interessiert sein. Zakaria ist zuletzt angeblich wieder in den Fokus des BVB gerückt.

Das Duo sei für Gladbach "kaum zu halten", berichtet "Bild" - auch wenn Manager Max Eberl zuletzt gegenüber "Sport1" verlauten ließ, er wolle mit beiden verlängern und fühle sich bei diesem Vorhaben "nicht chancenlos".

FC Bayern auch heiß auf Jonas Hofmann

Quasi feststehen soll laut "Bild" der Abgang von Marcus Thuram nach der Saison. Der momentan am Knie verletzte Angreifer ist zwar noch bis 2023 an die Gladbacher gebunden. Thuram strebt aber wohl nach Höherem, zumal er seinem Noch-Arbeitgeber nur noch in der kommenden Sommer-Transferperiode noch einmal eine ordentliche Ablösesumme in die Kassen spülen würde.

Wie bei Thuram sind auch die Verträge von Yann Sommer, Breel Embolo, Ramy Bensebaini und vom angeblich ebenfalls vom FC Bayern umworbenen Jonas Hofmann nur noch bis 2023 datiert.

Dem Bericht zufolge laufen bereits Gespräche über eine Verlängerung mit dem Quartett, das Eberl "unbedingt" halten wolle - Ausgang derzeit offen. Patrick Herrmann und Christoph Kramer sollen als Identifikationsfiguren ebenfalls über 2023 hinaus bleiben.

Gladbach: Was passiert mit Lars Stindl und Tony Jantschke?

Beim momentan formschwachen Alassane Pléa (ebenfalls Vertrag bis 2023) stehen die Zeichen hingegen auf Trennung. Ein Verkauf im kommenden Sommer steht im Raum, um den 28-jährigen Franzosen durch einen jüngeren Angreifer mit Perspektive zu ersetzen.

Erst kurz vor Vertragsende 2023 soll sich die Zukunft von Kapitän Lars Stindl und Dauerbrenner Tony Jantschke entscheiden. Bei beiden Routiniers wird sich dann die Frage nach dem Karriere-Ende stellen. Jantschke, so viel ist sicher, steigt nach seiner Laufbahn in anderer Funktion in Gladbach ein.

Nach der laufenden Spielzeit vertraglos sind nach jetzigem Stand neben Ginter und Zakaria auch die beiden Youngster Keanan Bennetts und Jordan Beyer. Das einst hoch gehandelte Abwehr-Talent zögert noch mit einer Verlängerung, rückte zuletzt unter Trainer Adi Hütter aber wieder deutlich näher an die Mannschaft heran.