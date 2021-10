"Feste Säule": Werder verlängert mit Routinier Groß

Noah Wedel via www.imago-images.de

Hat seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängert: Christian Groß

Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Christian Groß verlängert. Das teilte der Zweitligist am Dienstagmorgen mit.

"Grosso ist auf und neben dem Platz eine feste Säule in der Mannschaft geworden, der mit seiner Erfahrung vor allem für jüngere Spieler ein Orientierungspunkt ist", sagte Geschäftsführer Frank Baumann über den 32 Jahre alte Defensivakteur, der derzeit wegen einer Knieverletzung pausieren muss.

"Wir möchten ihm mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung auch ein Stück Sicherheit geben, damit er sich voll und ganz auf seinen Reha-Prozess konzentrieren kann", betonte Baumann. Über die Vertragslaufzeit machte Werder wie üblich keine Angaben.

Groß wechselte 2018 vom VfL Osnabrück in die zweite Mannschaft der Hanseaten. 2019 rückte er unter dem damaligen Trainer Florian Kohfeldt in den Erstliga-Kader. "Der Verein und auch ich persönlich haben noch einige Ziele vor uns", kündigte Groß an.