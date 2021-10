Sven Sonntag via www.imago-images.de

Soufiane Messeguem wird Aue die nächsten Wochen fehlen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Soufiane Messeguem vom Zweitligisten Erzgebirge Aue "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall" für drei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Messeguem hatte am vergangenen Freitag in der Partie gegen den Hamburger SV (1:1) in der 69. Minute die Rote Karte gesehen.