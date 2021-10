"Unverständlich": Hamann übt Kritik an Sancho und United

Paul Currie/Shutterstock via www.imago-images.de

Jadon Sancho (l.) war für 85 Millionen Euro vom BVB zu Manchester United gewechselt

Jadon Sancho verließ den BVB im Sommer in Richtung Manchester United, um seinen großen Traum von einer Welt-Karriere beim englischen Rekordmeister zu leben. Bislang gleicht die Saison der Red Devils aber eher einem "Albtraum", so Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann. Der einstige Liverpool-Profi übte dabei auch Kritik an Sancho.

"Sancho ist weit hinter seinen Erwartungen zurück, was unverständlich ist", monierte Dietmar Hamann in seiner Funktion als "Sky"-Experte. Der Dortmunder Erfolgsgarant der letzten Jahre hat in seinen bislang neun Spielen für United noch nicht einen Treffer beisteuern können. In der Liga wurde er stets ein- oder ausgewechselt.

Unverständlich für Hamann ebenfalls, dass der erfahrene Neuzugang Raphael Varane die Qualität des Kaders bislang nicht hat anheben können. Einzig Cristiano Ronaldo sei über jeden Zweifel erhaben. "Der Grund, warum sie in der Liga noch relativ gut dastehen und in der Champions League noch dabei sind, ist einzig und allein Cristiano Ronaldo. Es ist gar nicht auszudenken, wo sie ohne seine Tore wären."

Hamann: "Albträume" im Theatre of Dreams

ManUnited rangiert in der Premier League zwar mit 14 Punkten und nur zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Chelsea auf Platz vier. Doch schon jetzt liegt laut Hamann die Hoffnung viel zu sehr auf dem portugiesischen Superstar, der bislang drei Treffer in der Liga erzielte. Beim jüngsten Remis gegen den FC Everton (1:1) wurde Ronaldo nur eingewechselt - eine Fehlentscheidung, wie zahlreiche Experten auf der Insel hinterher deutlich kritisierten.

Und auch der 48 Jahre alte Hamann lässt große Zweifel an den Fähigkeiten von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer aufkommen. "Ich glaube, dass der Trainer weiter unter Druck kommen wird. Ich denke, es ist nur eine Frage, wann sie den Trainer wechseln werden und nicht ob, weil er zu lange da ist und weil man keinen Fortschritt sieht."

Die Spielweise von Manchester sei "nicht schön anzusehen und das ist nicht Manchester United. Deswegen denke ich, dass es über kurz oder lang einen Trainerwechsel geben wird".

Hamann, der zwischen 1999 und 2006 das Trikot des Erzrivalen FC Liverpool trug, zog ein düsteres Fazit: "Old Trafford, das ist - oder besser war - das 'Theatre of Dreams', aber im Moment sind das mehr Albträume als Träume. Was sie liefern ist unterirdisch. "