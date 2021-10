Dahoud reiste zur Behandlung nach München

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Mahmoud Dahoud arbeitet an seinem Comeback für den BVB

Mahmoud Dahoud fehlt Borussia Dortmund zurzeit aufgrund von Knieproblemen. Der Mittelfeldspieler des BVB will so schnell wie möglich zurück aufs Feld. Eigens dafür reiste der 25-Jährige nach München.

Mahmoud Dahoud ist unter Trainer Marco Rose in dieser Saison absoluter Stammspieler. Der zweifache Nationalspieler zog sich im jüngsten Champions-League-Gruppenspiel gegen Sporting CP (1:0) nach nur wenigen Minuten eine Innenbanddehnung im Knie zu. Das anschließende Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (2:1) verpasste er bereits. Darüber, wie lange Dahoud ausfallen wird, machte der Klub bislang keine Angaben.

Um den Heilungsprozess zu beschleunigen, hat Mahmoud Dahoud nach Informationen von "Sport1" zuletzt den Kniespezialisten Ralph Frank in München aufgesucht. Der Bio-Statiker war einst als Physiotherapeut beim BVB angestellt, seine Praxis hat er in Unterhaching. Im vergangenen Sommer hatte Frank etwa entscheidenden Anteil an der Genesung von Borussen-Kapitän Marco Reus, auch andere Bundesliga-Stars lassen sich von ihm behandeln.

Brandt liefert als Dahoud-Ersatz gegen Augsburg

Dahoud war dem Bericht zufolge von Mittwoch bis Samstag in München, wo er intensiv an seinem Comeback arbeitete. Das erklärte Ziel sei es, schon für das kommende Bundesliga-Spiel am 16. Oktober gegen Mainz 05 zurück im Kader zu stehen.

Sowohl gegen Sporting als auch gegen den FC Augsburg war Julian Brandt für Mahmoud Dahoud in die Schaltzentrale der Schwarz-Gelben gerückt. Der etwas offensiver ausgerichtete Brandt setzte gerade gegen die Fuggerstädter immer wieder gute Nadelstiche und belohnte sich letztlich mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand.

In Emre Can besitzt Trainer Marco Rose mittlerweile eine weitere Alternative fürs Zentrum. Can hatte insgesamt sechs Pflichtspiele des BVB aufgrund von muskulären Problemen verpasst, kam gegen Augsburg nach Einwechslung für Axel Witsel jedoch zu seinem Comeback. Gesetzt ist in dieser Spielzeit beim BVB bislang der 18 Jahre alte Jude Bellingham, der aus Gründen der Belastungssteuerung nicht zur englischen Nationalmannschaft berufen wurde.