So führte Nagelsmann Sané aus der sportlichen Krise

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Leroy Sané (l.) genießt beim FC Bayern das Vertrauen von Julian Nagelsmann (r.)

Leroy Sané kommt beim FC Bayern immer besser in Tritt. Doch in der laufenden Saison musste der Flügelspieler auch schon Rückschläge hinnehmen. Als Tiefpunkt gilt das Heimspiel gegen den 1. FC Köln, als der Nationalspieler von den eigenen Fans gnadenlos ausgepfiffen wurde. Doch Trainer Julian Nagelsmann brachte Sané anschließend durch intensive Gespräche wieder in die Spur.

Wie "Sport Bild" berichtet, telefonierte Nagelsmann nach den Pfiffen in der Partie gegen den 1. FC Köln mit Bundestrainer Hansi Flick. Dabei tauschten sich der neue Trainer des FC Bayern und sein Vorgänger in einem langen Gespräch darüber aus, wie sie Sané aus seiner sportlichen Krise herausführen können - mit Erfolg.

Nach dem persönlichen Tiefschlag gegen den 1. FC Köln drehte Sané beim FC Bayern auf und steuerte in den folgenden fünf Bundesliga-Spielen zwei Tore sowie drei Assists bei.

Auch in der Nationalmannschaft wusste der 25-Jährige zuletzt zu überzeugen, gehörte zu den auffälligsten Spielern. Bundestrainer Flick soll Sané nach dem schwachen Saisonstart Mut zugesprochen und versichert haben, im DFB-Team auf ihn zu bauen.

Sané agiert beim FC Bayern oft im Zentrum

Auch Nagelsmann führte mit Sané beim FC Bayern offenbar viele Einzelgespräche. Laut der Sportzeitschrift ließ der Bayern-Coach den DFB-Profi wissen: "Das sind deine Stärken, und so bekommst du dein Spiel zurück." So riet der 34-Jährige seinem Schützling, nicht immer an der Außenlinie zu kleben.

Neuerdings agiert Sané viel öfter im Mittelfeldzentrum. Bei eigenem Ballbesitz fungiert stattdessen Linksverteidiger Alphonso Davies als hochstehender Flügelspieler. Bei Sané kamen die Pläne gut an.

Doch nicht nur Nagelsmann ging beim FC Bayern auf den Linksaußen zu. "Sport Bild" zufolge bestärkte Sportdirektor Hasan Salihamidzic Sané darin, er selbst zu bleiben und stärker fokussiert zu sein. Nun zahlt der Nationalspieler das Vertrauen der Bayern-Verantwortlichen durch ansprechende Leistungen zurück.