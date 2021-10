Bericht: Süle spürt bei Bayern nicht das volle Vertrauen

Markus Fischer via www.imago-images.de

Verlässt Niklas Süle den FC Bayern?

Seit der Ankunft von Trainer Julian Nagelsmann spielt Niklas Süle beim FC Bayern wieder eine größere Rolle. Dennoch ist die Zukunft des Innenverteidigers ungewiss. Schließlich soll der Nationalspieler in München nicht das volle Vertrauen spüren.

Nachdem Niklas Süle unter Ex-Trainer Hansi Flick in der vergangenen Saison nicht zum Stammpersonal gezählt hatte, blühte der Verteidiger unter Julian Nagelsmann wieder auf. In der laufenden Spielzeit kam Süle bislang in jeder Partie zum Einsatz und gehörte dabei in der Regel der Münchner Startelf an.

Doch ob der 26-Jährige auch noch in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen wird, ist aktuell mehr als ungewiss. Schließlich endet Süles Vertrag an der Säbener Straße am 30. Juni 2022. Konkrete Gespräche über eine Vertragsverhandlung soll es momentan noch nicht geben.

Aber damit nicht genug: Laut "Sport1" soll Süle derzeit nicht das Gefühl haben, dass "alle relevanten Vereinsvertreter" Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit haben. Aufgrund dessen sei ein ablösefreier Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich, heißt es.

Süle will beim FC Bayern wohl zum Top-Verdiener aufsteigen

An möglichen Alternativen mangelt es Süle offenbar nicht. Demzufolge haben in den vergangenen Wochen mehrere Spitzenklubs aus England angefragt. Über seine Vorliebe für die Premier League machte Süle in der Vergangenheit nie einen Hehl.

Während Süle noch auf ein Angebot des FC Bayern wartet, treiben die Münchner angeblich eine Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry voran. Der Flügelspieler soll beim Rekordmeister zu einem der Topverdiener aufsteigen. Eine Gehaltsklasse, in die wohl auch Süle aufsteigen möchte.

Wie "Sport1" erfahren haben will, sind für ihn über zehn Millionen Euro brutto eingeplant. Ob der FC Bayern den Forderungen nachkommen wird, bleibt weiter abzuwarten.