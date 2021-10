Gladbach und Scally: Glücksfall im zweiten Anlauf

Revierfoto via www.imago-images.de

Joe Scally wechselte aus New York zu Gladbach

Joe Scally gehört bei Borussia Mönchengladbach zu den Gewinnern der noch jungen Saison. Dass der 18-Jährige großes Talent besitzt, war den Fohlen aber offenbar schon seit vielen Jahren bewusst.

Acht Pflichtspiele, acht Startelfeinsätze - Joe Scally ist bei Borussia Mönchengladbach zum Stammspieler avanciert. Nachdem der US-Amerikaner zu Saisonbeginn den verletzten Ramy Bensebaini auf der linken Abwehrseite vertrat, rückte Scally nach dem Knöchelbruch von Stefan Lainer auf die Rechtsverteidiger-Position und überzeugte auf Anhieb.

Scallys Aufstieg in Gladbach ist bemerkenswert. Immerhin wechselte der Junioren-Nationalspieler erst im vergangenen Januar vom New York City FC an den Niederrhein. Das Gladbacher Interesse bestand aber wohl schon länger.

Wie "Sport Bild" berichtet, wollte Manager Max Eberl Scally bereits als 16-Jährigen verpflichten. Allerdings hatte der geplante Transfer damals einen Haken. Durch rechtliche Bestimmungen durfte Scally als minderjähriger US-Amerikaner keinen Arbeitsvertrag in Deutschland unterzeichnen. Somit mussten beide Parteien noch rund zwei Jahre auf eine Zusammenarbeit warten.

Scally für Gladbach-Manager Eberl "Spieler der Saison"

Doch die Geduld zahlt sich bislang aus. "Er ist seit Januar hier, hat sich an Deutschland gewöhnt und spielt seit sieben Spielen unfassbar gut", lobte Eberl den US-Boy zuletzt bei "Sport1": "Er ist für mich unser Spieler der Saison."

Beim 3:1-Auswärtssieg gegen den VfL Wolfsburg erzielte Scally jüngst sogar sein erstes Bundesliga-Tor. Neben dem Rechtsverteidiger setzte Gladbach-Trainer Adi Hütter dabei auch auf viele weitere junge Spieler wie Kouadio Koné (20), Luca Netz (18) und Jordan Beyer (21).

"Sie spielen, weil sie es verdient haben und für Konkurrenzkampf sorgen. Ich habe keinen Jugendwahn, es geht immer um die Leistung", begründete Hütter die Verjüngung der Gladbacher Startelf. Dieser dürfte Scally auch in den kommenden Wochen angehören.