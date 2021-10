FC Bayern erhält im Rüdiger-Poker wohl neue Konkurrenz

Mark Pain via www.imago-images.de

Chelsea-Profi Antonio Rüdiger wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Aufgrund seiner ungeklärten Zukunft beim FC Chelsea wird Antonio Rüdiger derzeit bei zahlreichen europäischen Spitzenklubs gehandelt. Auch dem FC Bayern wird Interesse am Innenverteidiger nachgesagt. Allerdings wird die Konkurrenz für den Rekordmeister wohl immer größer.

Die Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Antonio Rüdiger nehmen weiter Fahrt auf. Da sich Rüdiger und der FC Chelsea bislang noch nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen konnten, bringt sich die europäische Fußball-Elite für einen potenziell ablösefreien Transfer im kommenden Sommer in Stellung.

In den vergangenen Wochen wurde Rüdiger insbesondere mit dem FC Bayern und Real Madrid in Verbindung gebracht. Doch angeblich blickt Chelseas Konkurrenz aus der Premier League ebenfalls ganz genau auf die Personalie.

Wie der "Daily Express" erfahren haben will, strebt Tottenham Hotspur eine Verpflichtung Rüdigers an. Demnach hätten die Londoner bereits in der vergangenen Saison um die Dienste des 28-Jährigen gebuhlt.

Rüdiger vom Interesse des FC Bayern geschmeichelt

Doch nach der Ankunft von Thomas Tuchel, der im vergangenen Januar Frank Lampard an der Stamford Bridge beerbt hatte, entwickelte sich Rüdiger bei den Blues wieder zum Stammspieler und verzichtete folgerichtig auf einen Abgang.

Allerdings könnten die stockenden Verhandlungen den Nationalspieler im kommenden Sommer zu einem Wechsel bewegen. Laut "Sky" liegen die Gespräche zwischen Rüdiger und dem FC Chelsea derzeit auf Eis. Demzufolge soll es bis Januar keine Entscheidung geben.

Die jüngsten Gerüchte über das vermeintliche Interesse des FC Bayern nimmt Rüdiger positiv auf. "Es ehrt einen", gestand der Nationalspieler am Dienstag auf einer Pressekonferenz des DFB-Teams.

Dennoch möchte sich Rüdiger in den kommenden Monaten weiter auf seine "Verpflichtungen" beim FC Chelsea konzentrieren.