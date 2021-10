FC Bayern lässt Trainingslager in Katar sausen

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Der FC Bayern macht in diesem Winter nicht in Katar Halt

Schnee und eisige Temperaturen statt Sommer und Sonne: Der FC Bayern wird in diesem Winter auf seine obligatorische Reise ins Trainingslager nach Katar verzichten und sich in München auf die Rückrunde vorbereiten. Das berichtet "Bild".

Grund für den Verzicht ist der Zeitung zufolge der eng gestrickte Terminplan. Ihr letztes Spiel im Jahr 2021 bestreiten die Münchner am Wochenende vor Heiligabend. Schon am zweiten Januar-Wochenende (07. bis 09.) steht dann der Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Programm. Zu wenig Zeit, um die knapp zwei Wochen im Wüstenstaat optimal zu nutzen.

Schon im Sommer verzichtete der Rekordmeister auf die fast schon traditionelle Reise nach Doha. Und auch hier war der Terminplan die Ursache. Da die Europameisterschaft erst spät endete und die EM-Teilnehmer Sonderurlaub bekamen, blieb für die Stippvisite nach Katar keine Zeit. 2020 verhinderte derweil die Corona-Pandemie das Trainingslager in der Wüste.

Nagelsmann gewährt dem FC Bayern mehr freie Tage

Der Verzicht auf das Trainingslager in der Sonne ist nicht die einzige Änderung, auf die sich die Spieler einstellen müssen. Laut "Bild" wollte Trainer Julian Nagelsmann in den Tagen zwischen Weihnachten und Sylvester eigentlich normal trainieren lassen. Doch der Mannschaftsrat hat den 34-Jährigen offenbar davon überzeugt, dem Team doch durchgehend frei zu geben, um so ausgeruhter in das neue Jahr zu starten.

Wie und wann die Münchner ihre Vorbereitung auf die Rückrunde aufnehmen, steht noch nicht fest. Außer Frage steht, dass der FC Bayern in diesem Jahr alles daran setzen wird, um die zehnte nationale Meisterschaft infolge einzufahren. Dieses Kunststück gelang in den fünf großen Ligen bisher keinem Verein. Diese vielleicht einmalige Chance will sich der Rekordmeister nicht entgehen lassen.