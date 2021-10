Pepi im Visier: So überzeugt der "neue Dzeko" den FC Bayern

George Walker/Icon Sportswire via www.imago-images

Der FC Bayern ist an einer Verpflichtung von Ricardo Pepi interessiert

Der FC Bayern ist einer der Klubs, die an einer Verpflichtung von Youngster Ricardo Pepi vom FC Dallas interessiert sind. Die Münchner kennen den 18-Jährige bereits aus gemeinsamen Probetrainings. Und dort hat der Stürmer bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ajax Amsterdam soll schon in den Startlöchern stehen, mittlerweile wird auch der VfL Wolfsburg als potenzieller Abnehmer gehandelt: Im Werben um Ricardo Pepi hat der FC Bayern längst namhafte Konkurrenz bekommen. Wie groß das Interesse des Rekordmeister am jungen Stürmer wirklich ist, kann nur spekuliert werden. Klar ist nun aber, dass die Münchner den gebürtigen Texaner schon sehr lange auf dem Zettel haben.

Bereits bei seinem ersten Gasttraining in München im März 2018 hat Pepi bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie haben den Stürmer laut "The Athletic" umgehend als klassischen Neuner kategorisiert, der in ihr System passen würde.

So hat Pepi den FC Bayern beeindruckt

Mit seiner Beweglichkeit und seinen Fähigkeiten am Ball habe er die Trainer des Rekordmeisters beeindruckt, heißt es. Ein Coach der Münchner verglich Pepi dem Bericht zufolge direkt mit einem "jungen Edin Dzeko". Und schon damals soll es einige Mitarbeiter im Bayern-Staff gegeben haben, die dem heute 18-Jährigen bereits im Alter von erst 15 Jahren den Sprung zu den Profis zugetraut haben.

Als Pepi dann im Januar 2021 erneut an der Säbener Straße zum Vorspielen aufschlug, haben die Münchner laut "The Athletic" versucht, den Stürmer unter Vertrag zu nehmen und zunächst in der zweiten Mannschaft einzusetzen. Doch da spielte der FC Dallas nicht mit. Die Texaner beorderten ihren Stürmer zurück.

Namentlich nicht genannten Quellen zufolge, schreibt "The Athletic", glauben die Bayern, dass Pepi an einem Wechsel nach München interessiert ist. Zunächst müsse ihm der Klub aber einen klaren Karriereweg mit Blick auf die erste Mannschaft aufzeichnen.