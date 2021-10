Heiko Westermann rechnet mit dem HSV ab - Lob für Schalke

rscp - FRANK HEINEN via www.imago-images.de

Heiko Westermann spielte einst für Schalke 04 und den HSV

Viele Jahre zählte Heiko Westermann zu den härtesten Verteidigern der Fußball-Bundesliga. Besonders große Spuren hinterließ der Abwehrmann beim FC Schalke 04 und beim Hamburger SV. Seine persönlichen Eindrücke von den beiden Traditionsvereinen sind allerdings höchst unterschiedlich.

In einem aktuellen Interview mit dem Portal "Watson" blickte Heiko Westermann, der mittlerweile im Nachwuchsbereich des DFB als Co-Trainer arbeitet, auf seine aktive Karriere zurück.

"Bei Schalke bestand die Mannschaft aus Stars, aber wir hatten trotzdem einen gemeinschaftlich geschlossenen Kreis, dann haut dich so schnell auch nichts um", erinnerte sich der 38-Jährige an seine drei Jahre in Königsblau und ergänzte: "In Hamburg war es nicht mehr so."

"Beim HSV ging es nicht wirklich ums Fußballspielen"

Beim HSV geriet Westermann in einen Abwärtsstrudel, Jahr für Jahr ging es nur noch ums nackte Überleben in der höchsten deutschen Spielklasse.

"Hamburg war eine schwierige Zeit", gestand der ehemalige Nationalspieler: "Beim HSV ging es nicht wirklich ums Fußballspielen. Es ging darum, in der Bundesliga zu bleiben und irgendwie das nächste Spiel zu gewinnen."

Aus heutiger Sicht weiß Westermann genau, woran es damals haperte. "Ich hatte elf Trainer in fünf Jahren. Ich bin ein sehr positiver Mensch, aber wenn der neunte Trainer kommt und wieder alles umschmeißt, ist es nicht von Vorteil", stellte er klar.

Ein zusätzliches Problem sei die angriffslustige Presselandschaft in der Hansestadt gewesen. So sei der nötige Fokus aufs Wesentliche verloren gegangen, kritisierte Westermann.

"Ich habe mich zu Themen geäußert, die gar nicht in meinem Bereich lagen. Eigentlich müsstest du dich als Spieler immer nur aufs Fußballspielen konzentrieren", betonte der 318-fache Bundesligaspieler, der seine Karriere 2018 beendet hat.