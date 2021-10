Bericht: Haaland strebt BVB-Abgang an

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Erling Haaland spielt seit Januar 2020 für den BVB

Auch in dieser Saison kann sich Borussia Dortmund bislang auf die Tore von Erling Haaland verlassen. Allerdings wird ein Abschied des BVB-Angreifers offenbar immer wahrscheinlicher.

Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann Erling Haaland die Schwarz-Gelben im kommenden Sommer verlassen. Der BVB setzt derweil auf eine Vertragsverlängerung und ködert den 21-Jährigen angeblich mit einer deutlichen Gehaltserhöhung.

So berichtete die "Sport Bild" unlängst, dass Haaland bei den Westfalen bald bis zu 15 Millionen Euro jährlich verdienen könnte. Somit würde der Norweger in die Riege der absoluten Top-Verdiener bei der Borussia aufsteigen. Bislang streicht Haaland beim BVB rund acht Millionen Euro pro Jahr ein.

Das Problem: Laut der spanischen "AS" ist ein weiteres Jahr in Dortmund für Haaland aktuell keine Option. Demzufolge würde auch eine mögliche Gehaltserhöhung daran nichts ändern. Stattdessen soll Berater Mino Raiola bereits vorliegende Angebote für den kommenden Transfersommer sondieren.

BVB kämpft um Haaland

Obwohl ein Wechsel Haalands das wahrscheinlichere Szenario ist, zeigte sich Dortmunds Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl bezüglich der Personalie zuletzt weiter kämpferisch.

"Wir werden alles versuchen, ihm eine Perspektive zu zeigen. Erling will geliebt werden, er fiebert hier mit", sagte der BVB-Funktionär gegenüber "Sky", fügte jedoch gleichzeitig an: "Aber wir müssen auch akzeptieren, wenn er für sich entscheidet, den nächsten Schritt zu machen."

Dass die Dortmunder im Vergleich zu anderen Klubs nicht die allerbesten Argumente haben, ist Kehl bewusst. "Wir müssen in der Realität bleiben. Wir sind in einer anderen wirtschaftlichen Situation als Vereine, die 150 bis 200 Millionen Euro mehr Umsatz machen als der BVB", sagte der 41-Jährige. Somit dürften die Spekulationen um einen möglichen Abgang Haalands auch in den kommenden Monaten weitergehen.