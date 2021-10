Bayern denkt wohl über Winter-Transfer von Adeyemi nach

GEPA pictures/ Mathias Mandl via www.imago-images.

Karim Adeyemi wird beim FC Bayern gehandelt

Karim Adeyemi hat es durch seine starken Leistungen bei Red Bull Salzburg bis in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geschafft. Der FC Bayern soll den Angreifer intensiv beobachten und bereits konkret über einen Transfer nachdenken.

Wie "Spox" und "Goal" berichten, bastelt der Rekordmeister an einem "konkreten Plan", wie man Adeyemi für einen Wechsel nach München überzeugen kann. Demnach steht sogar eine Verpflichtung in der anstehenden Winter-Transferperiode zur Debatte.

Allerdings würde der FC Bayern Adeyemi in diesem Fall wohl wieder an Red Bull Salzburg verleihen, damit sich der 19-Jährige in der österreichischen Bundesliga weiter entwickeln könnte.

Bei einem möglichen Abgang von Kingsley Coman soll der flexibel einsetzbare Adeyemi die direkte Nachfolge auf dem linken Flügel antreten. Laut "Spox" und "Goal" deutet bei Coman "weiterhin vieles auf einen Wechsel im kommenden Sommer hin".

FC Bayern, BVB und RB Leipzig mit Interesse?

Adeyemi ist beim FC Bayern kein Unbekannter. So spielte der DFB-Profi in seiner Jugend an der Säbener Straße, zog in der Folge aber zur SpVgg Unterhaching weiter. Einige Jahre später wäre es wohl fast zu einer Rückkehr zum FC Bayern gekommen.

"Ich kenne ihn noch aus Unterhaching. Manni Schwabl hat damals auch Uli Hoeneß kontaktiert. Wir waren damals nicht dazu bereit, so viel für ihn zu bezahlen. Damals sollte der Transfer so um die drei Millionen Euro kosten. Das war für einen 16-Jährigen zu dieser Zeit eine sehr stolze Summe", sagte Münchens ehemaliger Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge angesprochen auf Adeyemi.

Hinsichtlich einer möglichen neuen Offerte des FC Bayern hielt sich der 66-Jährige indes zurück. "Da muss man mal abwarten, was da passiert. Jetzt kostet er möglicherweise eine Null hinten mehr", erklärte Rummenigge.

Neben dem FC Bayern steht Adeyemi offenbar auch bei Borussia Dortmund und RB Leipzig sowie bei vielen internationalen Topklubs auf dem Zettel.