Heidel: BVB hat bei Haaland "kaum eine Chance"

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Christian Heidel glaubt, dass Erling Haaland den BVB verlassen wird

Seit Monaten wird über die sportliche Zukunft von Borussia Dortmunds Erling Haaland spekuliert. Laut dem Mainzer Sportvorstand Christian Heidel ist ein Wechsel des BVB-Angreifers ein wahrscheinliches Szenario.

Auf die Frage, ob die Dortmunder Haaland, der den Revierklub durch eine Ausstiegsklausel verlassen kann, über die Saison hinaus halten könnten, antwortete Heidel gegenüber der "Bild": "Ich sehe da kaum eine Chance für Dortmund. Für die ganz Großen ist er auch für 75 bis 90 Millionen Euro ein Schnäppchen."

Laut Heidel sei es bereits "ein Riesending, dass sie ihn damals aus Salzburg holen konnten". Der BVB sei für Haaland "ein großartiger Zwischenschritt".

"Er wird sicher zu einem der ganz großen Klubs wechseln. Real, Paris, Chelsea, die beiden Manchester-Klubs oder Juve", prognostizierte Heidel, der nach seiner Zeit beim FC Schalke 04 seit Dezember 2020 wieder in Mainz arbeitet.

Heidel lässt Zukunft in Mainz offen

"Unser Ziel bleibt nach wie vor, eine sorgenfreie Saison zu spielen und über dem Strich zu bleiben. Wenn es dann gut läuft, kann man dieses Ziel verändern. Aber nicht vorher", erklärte Heidel über die Zielsetzung der 05er.

Mit zehn Zählern rangiert Mainz in der Bundesliga derzeit auf dem neunten Platz. Im kommenden Sommer endet Heidels Vertrag in Mainz. Angesprochen auf seine Zukunft sagte der 58-Jährige: "Mein Engagement hier ist also nicht auf zehn Jahre angelegt. Wir werden sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Jahren entwickeln und dann in aller Ruhe entscheiden."

Ein Karriereende schloss Heidel aber aus: "Ich möchte nicht von Mainz 05 direkt in die Rente wechseln." Bereits zwischen 1992 und 2016 arbeitete Heidel in Mainz und etablierte den rheinländischen Verein in den vergangenen Jahrzehnten in der Fußball-Bundesliga.