Bericht: Liste der Süle-Interessenten wird länger

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Niklas Süles Zukunft beim FC Bayern ist offen

Dem FC Bayern droht ein ablösefreier Abgang von Niklas Süle, schließlich endet der Vertrag des Innenverteidigers am Saisonende. Die Liste der potenziellen Abnehmer wird offenbar immer länger.

Wie "Calciomercato" erfahren haben will, beschäftigen sich auch die italienischen Spitzenklubs Juventus und Inter Mailand mit einer Verpflichtung des Nationalspielers.

Zuletzt wurde Süle insbesondere mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Laut dem italienischen Portal hat der 26-Jährige weiterhin die Option, zukünftig in Englands höchster Spielklasse zu spielen. So soll Süle auch beim FC Chelsea und FC Arsenal auf dem Zettel stehen.

Doch ob Süle den FC Bayern wirklich verlassen wird, bleibt abzuwarten. Noch hat es freilich keine konkreten Vertragsgespräche zwischen den Münchnern und dem Verteidiger gegeben.

"Völlig offen": Süle schließt Verbleib beim FC Bayern nicht aus

Süle erhofft sich beim FC Bayern wohl vor allem ein Zeichen der Wertschätzung durch die Bosse. "Ich weiß, was ich an dem Klub habe. Ich weiß aber auch, dass es bei solchen Entscheidungen immer um Vertrauen geht - um das Vertrauen von mir in den Klub, vor allem aber auch umgekehrt", sagte der DFB-Profi der "Süddeutschen Zeitung".

Süle sieht seine Zukunft beim FC Bayern als "völlig offen" an. "Was ich sagen kann: Meine Freundin und ich sind unglaublich happy hier in München, mein Sohn ist hier geboren, mein Bruder ist hier, aber ich muss mir trotzdem erstmal klar werden, was das Beste für mich ist", erläuterte der Abwehrmann seine Gedankengänge.

In der laufenden Saison gehört Süle beim FC Bayern wieder zum Stammpersonal. So stand der gebürtige Frankfurter unter Trainer Julian Nagelsmann bislang in jedem Pflichtspiel auf dem Rasen und bildete dabei zusammen mit Neuzugang Dayot Upamecano meist das Münchner Innenverteidiger-Pärchen.