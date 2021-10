Haaland-Entscheidung fällt in der Winterpause

Noah Wedel via www.imago-images.de

Verlässt Erling Haaland den BVB oder bleibt er etwa doch?

Die Frage nach Erling Haalands Zukunft beschäftigt Borussia Dortmund seit Langem. Verlässt der Stürmer den BVB oder bleibt er dem Revierklub etwa doch erhalten? Eine Entscheidung soll offenbar in den kommenden Monaten.

Wie "Sport1" berichtet, hat sich Haaland noch nicht entschieden, ob er von seiner 75-Millionen-Euro-Klausel Gebrauch macht und sich einem Topklub anschließt oder ob er auch in der kommenden Saison für den BVB spielt.

Dem Bericht zufolge soll die Entscheidung allerdings in der Winterpause gefällt werden. Die Bundesliga ruht in dieser Saison vom 19. Dezember bis zum 07. Januar.

Zuletzt hatte die spanische Sportzeitung "AS" noch berichtet, dass ein Haaland-Verbleib beim BVB keine Option ist. Demzufolge würde auch eine mögliche Gehaltserhöhung daran nichts ändern. Stattdessen soll Berater Mino Raiola bereits vorliegende Angebote für den kommenden Transfersommer sondieren.

BVB gibt Haaland-Hoffnung nicht auf

Obwohl ein Wechsel Haalands das wahrscheinlichere Szenario ist, zeigte sich Dortmunds Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl bezüglich der Personalie zuletzt weiter kämpferisch.

"Wir werden alles versuchen, ihm eine Perspektive zu zeigen. Erling will geliebt werden, er fiebert hier mit", sagte der BVB-Funktionär gegenüber "Sky", fügte jedoch gleichzeitig an: "Aber wir müssen auch akzeptieren, wenn er für sich entscheidet, den nächsten Schritt zu machen."

Dass die Dortmunder im Vergleich zu anderen Klubs nicht die allerbesten Argumente haben, ist Kehl bewusst. "Wir müssen in der Realität bleiben. Wir sind in einer anderen wirtschaftlichen Situation als Vereine, die 150 bis 200 Millionen Euro mehr Umsatz machen als der BVB", sagte der 41-Jährige. Somit dürften die Spekulationen um einen möglichen Abgang Haalands auch in den kommenden Monaten weitergehen.

Auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke machte den BVB-Fans zuletzt Hoffnung. "Es ist noch nicht entschieden, dass er im Sommer geht", stellte er Ende September im "Doppelpass" klar.