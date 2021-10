Ex-Star des FC Bayern auf Newcastles Mega-Liste?

Moritz Müller via www.imago-images.de

Coutinho (M) wird bei Newcastle United gehandelt

Nach der saudischen Übernahme von Newcastle United brodelt die Gerüchteküche rund um den englischen Traditionsverein heftiger denn je. Neben prominenten Trainern wird auch ein ehemaliger Spieler des FC Bayern mit dem Premier-League-Klub in der Verbindung gebracht.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, könnte Philippe Coutinho schon im Winter vom FC Barcelona nach Newcastle wechseln.

Der Brasilianer wird schon länger mit einem Abschied vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Unter Barca-Trainer Ronald Koeman spielt der Angreifer derzeit nur eine untergeordnete Rolle.

Ein Transfer scheiterte aber bislang an der von Barca geforderten Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro. Für Newcastle ist diese Summe nach der Übernahme wohl problemlos zu stemmen.

Coutinho spielte bereits von 2013 bis 2018 für den FC Liverpool in der Premier League. In der Saison 2019/2020 war der 29-Jährige vom FC Barcelona an den FC Bayern ausgeliehen und holte mit den Münchnern das Triple.

Saudi-Konsortium übernimmt Newcastle United

Am Donnerstag hatte die Premier League bestätigt, dass das Konsortium um den saudischen Investmentfonds "Public Investment Fund" (PIF) Newcastle United übernimmt.

Dabei soll der saudi-arabische Staatsfonds unter dem Einfluss des Kronprinzen Mohammed bin Salman, dem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, die deutliche Mehrheit am Konsortium halten. Die Investoren zahlen laut britischen Medienberichten 300 Millionen Pfund (circa 350 Millionen Euro) an den bei den Newcastle-Fans umstrittenen bisherigen Eigentümer Mike Ashley.

Sucht PSG-Keeper Navas das Weite?

Neben Countinho wird auch Keylor Navas von Paris Saint-Germain mit einem Wechsel zu den Magpies in Verbindung gebracht. Der Konkurrenzkampf im Tor beim französischen Hauptstadtklub ist nach der Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma ordentlich angestiegen.

Laut "Marca" und "Sun" könnte der Costa-Ricaner daher eine neue Herausforderung suchen - womöglich bei Newcastle United.

Lampard, Gerrard oder Conte als Trainer?

Auch namhafte Trainer werden bei dem neureichen Klub gehandelt. Laut "Daily Telegraph" beschäftigt sich Newcastle sowohl mit dem derzeit vereinslosen Frank Lampard als auch mit Rangers-Coach Steven Gerrard.

Die "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass die neuen Besitzer Inters Meistertrainer Antonio Conte verpflichten wollen.

Newcastles aktueller Coach Steve Bruce macht sich derweil wenig Hoffnung, langfristig in seinem Amt zu bleiben. "Natürlich möchte ich weitermachen, aber ich muss realistisch sein. Ich bin nicht dumm und weiß, was mit den neuen Eigentümern passieren könnte", sagte der 60-Jährige zuletzt.