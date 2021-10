Ex-Juve-Boss: Haaland war mein größter Fehler

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Erling Haaland steht bei nahezu allen Top-Klubs auf der Wunschliste

Mit seinen Toren versetzt Torjäger Erling Haaland die BVB-Fans nun seit knapp zwei Jahren regelmäßig in einen Freudentaumel. Beim ehemaligen Manager von Juventus Turin, Giuseppe Marotta, löst der Norweger indes andere Emotionen aus. Er sieht in Haaland den vielleicht größten Fehler seiner Laufbahn.

Wie der 64-Jährige am Rande des Festival dello Sport einräumte, hatte er als Juve-Boss einst die Gelegenheit, den Stürmer zur alten Dame zu locken. Ein Transfer des Youngsters kam aber damals nicht zustande.

"Eines meiner größten Bedauern war der Haaland-Deal. Ich war damals Juve-CEO und hatte die Chance ihn für zwei Millionen Euro von Molde zu verpflichten, es hätte fast geklappt", erinnerte sich der heutige Funktionär von Inter Mailand.

Marotta ist nicht der erste Manager aus dem Dunstkreis des italienischen Rekordmeisters, der sich wehmütig zur Personalie Haaland äußert. Im September hatte bereits der heutige Juve-Sportkoordinator Federico Cherubini gegenüber "Tuttosport" sein Bedauern für die geplatzte Verpflichtung des Top-Stürmers kundgetan: "Es wäre dumm, etwas anderes zu sagen. Aber man muss die Dinge im Kontext sehen", hatte der ehemalige Flügelstürmer ausgeführt.

BVB-Star Haaland für italienische Team heute kein Thema mehr

Cherubini erläuterte damals, dass es Juves Plan gewesen sein, den Angreifer nach einer möglichen Verpflichtung im Jahr 2017 zunächst zu verleihen. Ein solches Modell kam für Haaland aber wohl nicht infrage. "Junge Spieler können Angst davor haben, verliehen zu werden. Wir standen am Anfang unseres U23-Projekts und vielleicht war die Perspektive, die wir ihm boten, nicht allzu aufregend", gab er sich einsichtig.

Letztlich zögerte Haaland den Wechsel auf die internationale Fußballbühne 2017 noch etwas hinaus. Erst im Winter 2019 verließ er Molde FK in Norwegen und schloss sich zunächst RB Salzburg an. Ein Jahr später verschlug es ihn dann zum BVB

Dass sich Haaland im kommenden Sommer womöglich erneut auf dem Markt befinden wird, löst in Marotta keine allzu großen Emotionen aus. "Inzwischen ist es unmöglich, Haaland in der Serie A zu sehen. Es gibt überhaupt keine Chance, ihn im nächsten Sommer zu verpflichten", so der ehemalige Juve-Boss.

Medienberichten zufolge besitzt der Goalgetter in Dortmund eine Ausstiegsklausel, die im Sommer 2022 aktiv wird. Dann kann er die Borussia für geschätzte 75 Millionen Euro verlassen. Die heißesten Spuren führen derzeit zu Real Madrid oder in die englische Premier League.