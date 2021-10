So lange wird dieser BVB-Youngster noch verletzt fehlen

TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Nnamdi Collins (l.) trainierte schon mit BVB-Superstar Erling Haaland zusammen

Der BVB klagte zuletzt über immer größer werdendes Verletzungspech. Stars und Stammspieler wie Erling Haaland, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro oder Youssoufa Moukoko fielen beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zuletzt aus. Doch nicht nur im Lizenzspielerkader wurden die Verletzungssorgen zuletzt immer größer. Auch mehrere Nachwuchstalente mussten zuletzt mit kleineren und größeren Verletzungen passen. Zu den Youngsters gibt es jetzt neueste Meldungen zur möglichen Rückkehr.

Als dem neuen BVB-Cheftrainer Marco Rose vor knapp 100 Tagen zum Start seiner ersten Vorbereitung in Dortmund nur ein Bruchteil seines Kaders zur Verfügung steht, weil das Gro bei der Fußball-EM bei ihrer jeweiligen Nationalmannschaft weilte, beorderte er viele Nachwuchstalente aus den Dortmunder U-Mannschaften in sein Team.

Unter anderem dabei: Nnamdi Collins und Jami Bynoe-Gittens, zwei 17-jährige Talente aus der A-Jugend des BVB. Im Laufe der Vorbereitung verletzten sich beide Teenager schwer, bestritten in dieser Spielzeit noch kein Pflichtspiel für eine BVB-Mannschaft.

Jetzt ist klar, dass zumindest Innenverteidiger Collins endlich vor der Rückkehr steht. "Ich bin mittlerweile wieder fit und mache große Teile des Trainings mit. Ich bin froh, bald wieder spielen zu können", so der Youngster im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Collins hofft auf baldiges Debüt für BVB II

Der gebürtige Düsseldorfer träumt schon davon, bald wieder im Lizenzspielerkader weitere Profi-Luft schnuppern zu dürfen: "Von der Intensität und Zweikampfführung her gibt es zwischen der U19 und den Profis große Unterschiede. Da weht ein komplett anderer Wind. Ich denke, dass man als junger Spieler Zeit braucht, um sich an die Abläufe und die Intensität zu gewöhnen", so Collins gegenüber der Zeitung.

Sein letztes Pflichtspiel für die U19-Bundesliga-Mannschaft des BVB datiert noch aus der letzten Saison. Jetzt soll es bald etwas werden mit der Rückkehr ins Team von Coach Mike Tullberg.

Außerdem erhofft sich Nnamdi Collins seine ersten Einsätze in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Schwarz-Gelben.

Übrigens: Die Leidenszeit von Teamkollege Jamie Bynoe-Gittens geht beim BVB indes noch weiter. Mit seiner schweren Sprunggelenksverletzung ist das Nachwuchstalent weiterhin zum Zuschauen gezwungen.