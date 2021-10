Nagelsmann verspricht: Dann bin ich kein Trainer mehr

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann ist seit diesem Sommer beim FC Bayern München

Beim FC Bayern München hat Julian Nagelsmann einen langfristigen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Eine ungewöhnlich lange Laufzeit für einen Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister, welcher den 34-Jährigen in diesem Sommer unbedingt verpflichten wollte. Für den Trainer-Aufsteiger der letzten Jahre steht derweil fest, dass er seine kräftezehrende Tätigkeit nicht bis in alle Ewigkeit wird ausführen wollen.

Im bekannten Fußball-Podcast "Einfach mal Luppen" sprach der Bayern-Coach über seine Zukunftswünsche und überraschte dabei mit einigen Aussagen.

"Ich werde es nicht wie Arsène Wenger machen bis ich 70 bin. Das kann ich, glaube ich, versprechen", meinte Nagelsmann über seine langfristigen Pläne als Fußball-Lehrer. In diesem hohen Alter sei es laut dem Bayern-Linienchef "wahrscheinlich, dass ich kein Trainer mehr bin."

Nagelsmann hatte in der Saison 2015/2016 einen Altersrekord in der Bundesliga aufgestellt, als er bei der TSG 1899 Hoffenheim mit gerade einmal 28 Jahren zum jüngsten Cheftrainer der Ligageschichte befördert wurde. Nach dreieinhalb Jahren im Kraichgau wechselte er im Sommer 2019 für zwei Jahre zu RB Leipzig, ehe er in diesem Jahr in München unterschrieb.

Vizemeisterschaft mit RB Leipzig bislang der größte Erfolg

In den kommenden Jahren will Nagelsmann nun aber erst mal mit dem FC Bayern auf Titeljagd gehen. Auf seine ersten wichtigen Trophäen im Profi-Bereich wartet der gebürtige Landsberger nämlich noch.

Größte Erfolge in der Bundesliga waren für Nagelsmann bisher die Vizemeisterschaft mit RB Leipzig in der abgelaufenen Saison sowie der dritte Platz mit der TSG Hoffenheim im Jahr 2017/2018. Die Roten Bullen führte er in der Saison 2019/2020 außerdem ins Halbfinale der Champions League.

Mit den Bayern holte er im August den DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund.