FC Bayern aufgepasst! Auch Real wohl heiß auf DFB-Star

Matthias Koch via www.imago-images.de

Antonio Rüdiger (r.), hier mit Joshua Kimmich von FC Bayern

Die Liste der Interessenten wurde zuletzt immer länger, vor allem der FC Bayern München soll ernsthaft über eine Verpflichtung nachdenken. Antonio Rüdiger vom Champions-League-Sieger FC Chelsea ist einer der begehrtesten Innenverteidiger Europas geworden, nachdem er unter Teammanager Thomas Tuchel absolutes Top-Niveau erreicht hat. Jetzt soll auch der spanische Rekordmeister Real Madrid seinen Hut in den Ring geworfen haben.

Neben der sportlichen Qualität des deutschen Nationalspielers sollen vor allem die monetären Gegebenheiten für großes Interesse bei den Königlichen gesorgt haben. Laut der spanischen Zeitung "ABC" soll das finanziell angeschlagene Real nämlich besonders heiß auf den ablösefreien Spieler sein, dessen Arbeitspapier beim FC Chelsea im Sommer 2022 ausläuft.

Einen neuen Kontrakt hat Rüdiger bisher noch nicht bei den Londonern unterschrieben, wo er seit 2017 unter Vertrag steht.

Real Madrid rangiert derzeit zwar auf Platz eins in der spanischen LaLiga, sucht unter dem zurückgekehrten Cheftrainer Carlo Ancelotti aber noch seine Bestform. In der Meisterschaft setzte es in acht Spielen immerhin zehn Gegentore, in der Champions League blamierten sich die Blancos zuletzt bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Sheriff aus Moldau bis auf die Knochen.

Rüdiger ist Stammspieler beim FC Chelsea und im DFB-Team

Antonio Rüdiger könnte demzufolge spätestens im kommenden Sommer eine kostengünstige und leistungsstarke Alternative sein, um in der Hintermannschaft des spanischen Hauptstadtklubs wieder für mehr Sicherheit und Stabilität zu sorgen.

Für die Londoner Blues kam der 28-Jährige in der laufenden Saison in bisher zehn Partien wettbewerbsübergreifend zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer. Auch in der deutschen Nationalmannschaft hatte Rüdiger unter Bundestrainer Hansi Flick zuletzt einen Stammplatz sicher.

In den vergangenen Tagen wurde neben dem Interesse des FC Bayern auch über das des englischen Ligakonkurrenten Tottenham Hotspur spekuliert.

Der Abwehrstar selbst hatte sich zuletzt bedeckt gehalten, was konkrete Aussagen über seine sportliche Zukunft anbelangt. In Deutschland stand Rüdiger zuletzt 2014/2015 unter Vertrag, als er noch für den VfB Stuttgart auflief, ehe er vor sechs Jahren zunächst nach Italien zur AS Rom gewechselt war.