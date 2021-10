Pongracic über Zeit beim FC Bayern: "War nicht zufrieden"

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

BVB-Leihspieler Pongracic spielte einst in der Jugendmannschaft des FC Bayern

Marin Pongracic wechselte kurz vor dem Ende der Wechselfrist auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund. Der neue BVB-Verteidiger hätte aber auch Spieler des FC Bayern sein können. In der Jugend der Münchner wurde er allerdings auf Dauer nicht glücklich.

Marin Pongracic träumte von einer Karriere beim Fußball-Rekordmeister Bayern München. Der gebürtige Landshuter kam kurz vor seinem 13. Geburtstag in die Jugendabteilung des FC Bayern, damals wurde der heute 24-Jährige noch als Stürmer eingesetzt.

In München wurde Pongracic dann zum zentralen Mittelfeldspieler umgeschult, wobei er sich an die neue Position nicht lange gewöhnen konnte. Als sich bei einem Jugendturnier in Salzburg ein Abwehrspieler verletzte, stand er plötzlich in der letzten Reihe. "Ich habe das erste Spiel als Innenverteidiger gegen Breel Embolo gemacht. Er war damals körperlich jedem weit überlegen", erinnerte sich Pongracic gegenüber den Vereinsmedien des BVB.

Der damalige Baseler und heutige Gladbach-Angreifer machte gegen jungen Pongracic in jenem Spiel letztlich keinen Stich, "und so bin ich von dieser Position nicht mehr weggekommen".

Die Zeit bei der U15 des FC Bayern war letztlich aber nicht von Erfolg gekrönt, auch wegen mehrerer Verletzungsprobleme. "Ich bin rasant gewachsen, 20 Zentimeter in zwei Jahren", blickte der 1,90 Meter große Verteidiger zurück. Als dann die Einsatzzeiten immer weniger wurden, entschloss sich Pongracic zu einem Wechsel. "Ich war mit meiner Situation nicht mehr zufrieden, brauchte Spielpraxis und habe mich entschieden, einen Schritt zurückzumachen und nach Ingolstadt zu gehen."

Haaland? "Unglaublich, was für einen Weg er gegangen ist"

Dies sei im Rückblick betrachtet "die richtige Entscheidung gewesen". Beim FCI blieb er insgesamt drei Jahre, 2016 zog er zurück nach München, wo er allerdings das Trikot des TSV 1860 überzog. Kurze Zeit nach seinem Zweitliga-Debüt für die Löwen wechselte er zu RB Salzburg, wo er 2017 den heutigen BVB-Trainer Marco Rose und 2019 Torjäger Erling Haaland kennenlernte.

Mit Rose sei Pongracic auch nach dem eigenen Wechsel zum VfL Wolfsburg im Sommer 2020 immer wieder in Kontakt gewesen. "Da wir am gleichen Tag Geburtstag haben, haben wir uns immer wieder mal am Telefon gehört oder geschrieben. Als der Wechsel anstand, haben wir lange telefoniert, und er hat mir ein gutes Gefühl gegeben."

Das Wiedersehen mit Haaland sei ebenfalls "großartig" gewesen. "Menschlich hat er sich gar nicht verändert, obwohl er mittlerweile ein Star ist. Erling ist immer noch der gleiche Typ wie bei unserem gemeinsamen Jahr in Salzburg: positiv verrückt. Unglaublich, was für einen Weg er gegangen ist."