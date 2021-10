Fürth-Coach erhöht Druck auf Bayern-Leihgabe Fein

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-image

Adrian Fein ist vom FC Bayern an die SpVgg Greuther Fürth verliehen

Durch die Leihe vom FC Bayern München zur SpVgg Greuther Fürth sollte Adrian Fein Spielpraxis in der Fußball-Bundesliga sammeln. Doch bislang kommt der Mittefeldspieler kaum zum Einsatz. Fürth-Trainer Stefan Leitl nahm den 22-Jährigen nun in die Pflicht.

"Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass er mit seiner Art, Fußball zu spielen, zu uns passt", stellte Leitl in einem Interview mit dem "kicker" klar.

Dabei erhöhte der Coach auch den Druck auf seinen Schützling: "Seine Ballsicherheit würde unserem Spiel guttun. Wir arbeiten mit ihm an der Arbeit gegen den Ball. Ich bin davon überzeugt, dass er sich verbessert und spielen wird."

Für Fürth stand Fein erst in drei Pflichtspielen auf dem Platz, von Anfang an durfte er noch keinmal ran. Zuletzt schaffte es die Bayern-Leihgabe sowohl gegen den FC Bayern (1:3) als auch gegen den 1. FC Köln (1:3) nicht einmal in den Spieltagskader.

Schon im September hatte Leitl Fein angezählt: "Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung von ihm." Der 22-Jährige müsse sich vor allem bei der Arbeit gegen den Ball "steigern". "Wir haben es angesprochen, unterstützen ihn dabei. Adrian muss es auf den Trainingsplatz hinbekommen", so der 44-Jährige weiter.

Fein kehrt im Sommer zum FC Bayern zurück

Dass er es besser kann, bewies Fein hingegen bei früheren Leihstationen: 2018/19 bei Jahn Regensburg und vor allem 2019/20 beim Hamburger SV gehörte der gebürtige Münchner zu den Leistungsträgern in der 2. Bundesliga. Bei einem Abstecher zur PSV Eindhoven 2020/21 tat sich der Mittelfeldstratege hingegen bereits schwer. Die Niederländer verzichteten folglich darauf, Fein fest unter Vertrag zu nehmen.

Eine Kaufoption besitzt Fürth dem Vernehmen nach nicht. Nach der Spielzeit wird Fein daher wohl zum FC Bayern zurückkehren, wo sein Vertrag 2023 endet.