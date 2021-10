Verliert Hertha BSC seine letzte große Konstante?

nordphoto GmbH / Engler via www.imago-images.de

Der Vertrag von Niklas Stark (l.) bei Hertha BSC läuft im Sommer aus

In einer bestenfalls durchschnittlich auftretenden Mannschaft ragte Defensivmann Niklas Stark bei Hertha BSC in der bisherigen Saison noch heraus. Keine einzige Minute hat der Abwehrrecke bisher verpasst, kein anderer Berliner Feldspieler kommt an diesen Wert heran. Da passt es dem Hauptstadtklub eigentlich gar nicht in den Kram, dass jetzt auch noch ein Transferpoker um Stark entbrennt.

Fakt ist, dass der laufende Vertrag des zweimaligen Nationalspielers im kommenden Sommer ausläuft. Bis dato konnte sich die Hertha mit Stark nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen. Und wie das Fachmagazin "kicker" jüngst berichtete, ist diese Einigung zumindest in naher Zukunft auch nicht absehbar.

Laut der Zeitschrift haben sich der Klub und die Spielerseite nämlich darauf verständigt, laufende Gespräche über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers erst einmal zurückzustellen.

Ein ablösefreier Abschied des 26-Jährigen nach der laufenden Bundesliga-Saison ist dabei ebenso wenig ausgeschlossen wie ein Verbleib des Akteurs, der bereits seit 2015 für die Hertha aufläuft.

Hertha BSC seit sechs Jahren der Arbeitgeber von Stark

Unter Cheftrainer Pál Dárdai ist Stark bei den Berlinern unumstritten, war in der laufenden Spielzeit nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Blessuren und Verletzungen seiner Nebenleute die einzige Konstante in der Hertha-Hintermannschaft.

Die Klubführung soll sich dennoch mehr vom 1,90-m-Mann versprochen haben, vor allem in Sachen Konstanz und Führungsstärke auf dem Platz.

Auch der Spieler selbst will in der nächsten Zeit für sich ausloten, ob der über den Sommer 2022 hinaus überhaupt weiter Teil des Big-City-Club-Projekts in der Hauptstadt sein will.

Über die Hertha hat es Stark zwar zum Nationalspieler geschafft, hat in seiner Profi-Karriere auf Vereinsebene aber noch kein einziges Champions-League-Spiel absolviert und auf europäischer Ebene insgesamt erst sechs Einsätze zu Buche stehen. In der Bundesliga lief er bisher 181 Mal auf. Gut vorstellbar, dass Stark nun endlich den nächsten Schritt gehen will.