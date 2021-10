Enthüllt: Hitzfeld lehnte Mega-Offerte ab

Hein Hartmann

Ottmar Hitzfeld feierte Erfolge mit dem BVB und dem FC Bayern

Im Sommer 2014 beendete Ottmar Hitzfeld nach dem EM-Aus mit der Schweiz offiziell seine Trainerkarriere. Doch der langjährige Coach des BVB und des FC Bayern hätte ein Jahr später noch einmal auf die große Fußball-Bühne zurückkehren können und dafür sogar Summen einstreichen können, von denen er beim BVB nur träumen konnte, wie er jetzt verriet.

Ob Ottmar Hitzfeld wohl ein wenig überlegen musste, als der chinesische Erstligist Guangzhou Evergrande im Sommer 2015 bei ihm anklopfte und ihn zu einem Comeback bewegen wollte? "Die haben mir für ein Jahr mehr geboten, als ich in meiner gesamten BVB-Zeit verdient habe!", sagte der 72-Jährige, der zwischen 1991 und 1997 bei den Schwarz-Gelben angestellt war, im "kicker".

Doch Hitzfeld war zum Zeitpunkt der Anfrage schon voll im Rentner-Dasein aufgegangen und genoss zudem bereits seine neue Rolle als Großvater. "Ich wollte lieber meine Enkelkinder aufwachsen sehen", erklärte Hitzfeld seine Absage an den China-Klub.

Zudem habe er sich "diesem Druck nicht mehr aussetzen" wollen, der ihn zeitlebens während seiner Trainerkarriere begleitete.

Hitzfeld: Damalige Trennung vom FC Bayern "eine Erlösung"

"Noch heute spüre ich diesen Druck, wenn ich ein Stadion betrete", sagte Hitzfeld, der 2004 beim FC Bayern in Folge seines Burn-outs entlassen wurde.

"Die Trennung war für mich eine Erlösung. Ich hatte keine Kraft mehr – nicht mal die Kraft, selbst aufzuhören", blickte der 72-Jährige auf seinen ersten Abschnitt beim FC Bayern (1998 bis 2004) zurück.

Später heuerte er erneut in München an (Anfang 2007 bis Sommer 2008) und holte - nach einem Champions-League-Triumph, vier nationalen Meistertiteln und zwei Pokal-Siegen in der ersten Phase - eine weitere Meisterschaft und einen weiteren DFB-Pokal-Sieg in die bayerische Hauptstadt.

Die Bundesliga hat der Kult-Trainer auch heute weiter im Blick und traut dabei den Münchnern etwas mehr zu als dem BVB. "Die Bayern haben die besten Spieler und werden wohl auch diese Saison wieder Deutscher Meister", prophezeite Hitzfeld.

Vom neuen Coach Julian Nagelsmann ist Hitzfeld ohnehin überzeugt: "Er ist eine Ausnahmeerscheinung und kann eine Ära prägen."