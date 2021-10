Wolf ist Baumgart dankbar - Streit mit Funkel beigelegt

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Werner Wolf ist Präsident des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat unter Trainer Steffen Baumgart einen mehr als überzeugenden Saisonstart hingelegt. Effzeh-Präsident Werner Wolf ist äußerst zufrieden mit seinem neuen Übungsleiter. Den Streit mit einem seiner Vorgänger hat er unterdessen beigelegt.

"Er ist fußballverrückt, liebt das Spiel, das merkt man ihm an. Er sprudelt vor Energie und ist in der Lage, diese zu transportieren - er steckt sein Umfeld damit an", lobte Werner Wolf seinen Cheftrainer Steffen Baumgart im Gespräch mit dem Kölner "Express". "Zudem ist er sehr akribisch und geht immer ins Detail."

Wolf weiß, warum der Domklub nach sieben Spieltagen in der Bundesliga auf Rang sechs rangiert. "Wir verdanken unseren sensationellen Start, mit dem niemand gerechnet hat, definitiv unserem Trainer."

Der Kölner Präsident sei zudem "persönlich begeistert" von der Tatsache, dass Baumgart "mit jedem Spieler redet - mit denen, die nicht spielen, fast mehr als mit den Stammspielern". Dies sei ein "wichtiger Teil seines Erfolgs. Diese Entwicklung ist kein Zufall".

Wolf räumt Streit mit Funkel aus der Welt

Zu einem von Baumgarts Vorgängern pflegte Werner Wolf in letzter Zeit ein eher weniger gutes Verhältnis. Nachdem die Zusammenarbeit mit Friedhelm Funkel im Juni endete, wurden Misstöne laut.

"Die Sache mit Friedhelm Funkel war ein Stück weit der Situation geschuldet. Wir haben inzwischen bei einem Abendessen alle Missverständnisse ausgeräumt", erklärte Wolf nun und führte aus: "Wir sind aufgrund von Corona immer noch nicht in der Normalität angekommen. Normalität bedeutet für mich, dass man als Vorstand nach einem tollen Spiel auch mal in die Kabine gehen und gratulieren kann. Aber nach wie vor gelten Regeln – und das ist auch gut so."

Das derzeitige Verhältnis zu Steffen Baumgart sei "von Anfang an gut und vertrauensvoll" gewesen.