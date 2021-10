Zittern um Skhiri, Hector zurück im Training

unknown

Jonas Hector ist wieder im Mannschaftstraining des 1. FC Köln

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jonas Hector vom Bundesligisten 1. FC Köln hat wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Zuletzt klagte der Abwehr- und Mittelfeldspieler über einen Infekt.

Hectors Einsatz am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim ist wahrscheinlich. Dagegen steht hinter Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri weiterhin ein Fragezeichen. Der Tunesier hatte sich im Länderspiel in Mauretanien bei einem Zweikampf verletzt und konnte am Dienstagvormittag nur eine individuelle Einheit absolvieren.