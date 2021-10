RB-Star erklärt: Das macht Marsch besser als Nagelsmann

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Christopher Nkunku (l.), hier im Duell mit Thomas Müller vom FC Bayern

Christopher Nkunku ist in der jungen Saison der bisher beste Offensivspieler bei RB Leipzig. Unter dem neuen RB-Cheftrainer Jesse Marsch hat der 23-Jährige einen deutlichen Leistungssprung gemacht, spielte zuletzt mit großem Selbstvertrauen auf. Neun Pflichtspieltore in zehn Partien stehen bisher zu Buche. Wie erklärt sich der RB-Star seine Tor-Explosion?

Als wichtigsten Unterschied im Vergleich zu seinen ersten beiden Jahren bei den Roten Bullen, als Nkunku noch unter Julian Nagelsmann spielte, führte er seine veränderte Rolle im Spiel der Leipziger an.

"Unter Julian hatte ich wesentlich mehr Aufgaben, die ich auf dem Platz erfüllt habe. Jesse gibt mir etwas mehr Freiheiten, meine Qualitäten abzurufen. Diese Freiheit nutze ich", machte der Franzose im Gespräch mit der "Sport Bild" keinen Hehl daraus, dass ihm seine derzeitige Rolle im Leipziger Spiel durchaus besser gefällt.

Nkunku erklärt seinen Formanstieg

Sein neuer Cheftrainer Jesse Marsch kam zuletzt aus den Lobeshymnen für Nkunku gar nicht mehr heraus, bezeichnete den offensiven Mittelfeldmann als wichtigsten Spieler für RB. Der Torjäger selbst erklärt sich seine neue Stärke auch mit der guten Arbeit vor dem Ligastart: "Ich fühle mich stark. Das liegt vor allem daran, dass ich in diesem Sommer eine gute Saisonvorbereitung hatte. Vor einem Jahr hatten wir keine richtige Vorbereitungsphase wegen der Corona-Pandemie und des Champions-League-Finalturniers. Jetzt bin ich topfit."

Trotz des holprigen Saisonstarts mit nur drei Siegen aus sieben Bundesliga-Spielen und dem derzeit achten Tabellenplatz sei die erneute Champions-League-Qualifikation das oberste Saisonziel. Nkunku stellte dabei klar: "Hier wird ein Top-Job gemacht, und es ist nicht so, dass wir an uns zweifeln. Wir haben eine starke Mannschaft, und wir gehen weiter unseren Weg."

Die Tabellenspitze soll dabei nicht aus den Augen verloren werden, wenngleich der FC Bayern aktuell bereits sechs Punkte Vorsprung vor den Sachsen aufweist. In der Bundesliga geht es für RB Leipzig am Samstagnachmittag auswärts beim noch ungeschlagenen SC Freiburg weiter.

Die aufgekommenen Wechselgerüchte lächelte der Franzose derweil locker weg: "Ich habe noch einen Vertrag bis 2024 und fühle mich in Leipzig sehr wohl", so der Kreativspieler, der sich aktuell wohl in der besten Form seiner Profi-Karriere befindet.