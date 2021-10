Nach Stotterstart: Bayern-Stars "begeistert" von Nagelsmann

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Nimmt im Training des FC Bayern auch mal selber Maß: Trainer Julian Nagelsmann

Nach vier sieglosen Testspielen stellte sich so mancher Fan des FC Bayern schon die Frage, ob Julian Nagelsmann wohl der richtige Trainer für ihren Klub ist. Doch diese Sorgen sind mittlerweile längst weggewischt. Auch bei den Stars des Rekordmeisters gibt es offenbar keine Zweifel mehr an den Qualitäten des jungen Fußballlehrers.

Nicht wenige sahen in der Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuen Trainer des FC Bayern ein Risiko. Schließlich hat der 34-Jährige vergleichsweise wenig Erfahrung vorzuweisen. Dazu war fraglich, wie der junge Coach mit den Stars umgehen und klarkommen würde. Doch diese Bedenken spielen an der Säbener Straße schon lange keine Rolle mehr.

Nach dem Stotterstart mit vier sieglosen Testspielen in Folge hat Nagelsmann die Bayern zurück in die Spur geführt. In elf Pflichtspielen feierte das Team unter seiner Leitung neun Siege, überzeugte dabei nicht selten mit attraktivem Offensivfußball. Allerdings geben nicht nur die Ergebnisse dem jungen Trainer Recht.

Stars des FC Bayern "begeistert" von Nagelsmann

Auch Nagelsmanns Arbeitsweise soll bei den Profis des FC Bayern außerordentlich gut angekommen. Die Stars seien "begeistert" vom Trainer, berichtet die "Sport Bild". Der gebürtige Bayer sei nicht nur sehr kommunikativ, sondern bringe viele eigene Ideen ein und versuche stets, den Spielstil weiterzuentwickeln. Diese Art stößt bei Lewandowski, Müller und Co. offenbar auf ein offenes Ohr.

Auch ist es Nagelsmann dem Bericht zufolge gelungen, eine Aufbruchstimmung an der Säbener Straße zu entfachen. Dies war nach der vergangenen Saison, in der die Münchner "nur" einen Titel holten, in den Planungen der Verantwortlichen ein nicht ganz unwichtiger Faktor.

Was dem Trainer ebenfalls hoch angerechnet wird: Unter ihm blühte nicht nur Leroy Sané wieder auf, dank ihm wurde auch Neuzugang Dayot Upamecano nahtlos in die Mannschaft integriert. Dazu war der 34-Jährige einer der Hauptverantwortlichen für den Transfer von Marcel Sabitzer. Ein Deal, der für den Rekordmeister zu einem echten Schnäppchen geworden ist.