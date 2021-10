Bayerns Top-Stars bekommen Extra-Freizeit

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Nagelsmann (re.) muss mit dem FC Bayern am Sonntag in Leverkusen ran

Am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) muss der FC Bayern München in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen kann. Viel Vorbereitungszeit bleibt dem Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters nicht, denn zuletzt waren gleich 19 Spieler auf Länderspielreise(n). Trainer Julian Nagelsmann setzt nun ganz gezielt auf Ruhe und Regeneration.

Nach Informationen von "Bild" hat Nagelsmann einigen Nationalspielern des FC Bayern zwei Tage extra frei gegeben. Heißt: Obwohl die Stars wie Joshua Kimmich, Thomas Müller und Co. schon am Dienstag von ihren Einsätzen zurückkehrten, dürfen sie sich zwei weitere Tage schonen und auf die nächsten anstrengenden Wochen einstimmen.

Erst am Freitag, also zwei Tage vor dem Spiel gegen die Werkself, steigen dann alle Spieler wieder ins Training ein, in dem derzeit vor allem viele Talente ihre Chance wittern.

Neben sechs Stars aus der ersten Mannschaft, die in während der Länderspielpause in München blieben und Nations-League-Sieger Lucas Hernández, der im Finale allerdings nicht zum Einsatz kam, sowie Tanguy Nianzou haben die Nachwuchsspieler nun noch länger die Möglichkeit, sich vor den Augen Nagelsmanns zu beweisen.

Nagelsmann kümmert sich um die Talente des FC Bayern

Zu den vielversprechendsten Talenten gehört Mittelstürmer Grant-Leon Mamedova, der laut dem Bericht am Dienstag beim Schusstraining ganz besonders auffiel, weil er mit Abstand am besten traf und Marc Roca und Michael Cuisance damit distanzierte. Der 18-jährige Deutsch-Armenier traf schon in der U19-Bundesliga zuletzt dreimal in vier Spielen.

Neben Mamedova machte auch Justin Janitzek einen guten Eindruck. Der 17-jährige Innenverteidiger, der gerade erst bis 2024 verlängerte, gehört laut Campus-Leiter Holger Seitz "zu den Top-Talenten in seinem Jahrgang".

Besonderes Augenmerk hatte Nagelsmann laut "Bild" auf Lucas Copado. Der Sohn des früheren Bundesliga-Spielers Francisco Copado und Neffe von Sportvorstand Hasan Salihamidzic spielt für die U18 des DFB-Teams und durfte sich mit dem Bayern-Coach beim Lattenschießen beweisen, zusammen mit Co-Trainer Dino Topmöller.

Neben weiteren fünf Profis aus der Zweitvertretung des FC Bayern, die in der Regionalliga spielt, bekam auch der 19-jährige Torwart Manuel Kainz besondere Beachtung. Durch die Verletzung von Sven Ulreich ist Kainz im Bundesliga-Team derzeit oft dritter Torwart hinter Christian Früchtl.