Grammozis sieht "notwendige Lockerheit" bei Terodde

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Grammozis und Terodde wollen mit Schalke 04 in Hannover gewinnen

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 will am 10. Spieltag einen Sprung nach oben machen und bei Hannover 96 gewinnen (Freitag, 18:30 Uhr). Dazu muss die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis jedoch vor allem das Offensivspiel verbessern. Die Hoffnung liegt nicht nur auf Simon Terodde.

Ausgerechnet im Wohnzimmer von 96-Ikone Dieter Schatzschneider kann S04-Torjäger Simon Terodde den alleinigen Zweitliga-Rekord aufstellen. Trifft der Bocholter auch in Hannover, stünde er bei 154 Toren im Unterhaus und würde Schatzschneider auf Rang zwei verdrängen.

"Simon ist weiterhin sehr fokussiert, hat aber auch die notwendige Lockerheit, um solch eine Partie anzugehen", betonte sein Trainer Dimitrios Grammozis auf der Spieltagspressekonferenz.

Die nötigen Vorlagen soll Linksverteidiger Thomas Ouwejan liefern, der in der laufenden Saison bereits vier Treffer auflegte. "Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich möchte weitere Tore in den nächsten Spielen vorbereiten", so der Sommer-Neuzugang. Beim 2:0-Testsieg während der Länderspielpause beim VfB Lübeck wurde der Niederländer geschont, um in Hannover wieder bei 100 Prozent zu sein.

Schalke-Trio bleibt schmerzfrei

Arbeit lag in der zurückliegenden Trainingswoche vor allem im offensiven Bereich, wie Grammozis hervorhob. "Das ist ein Ansatz in dieser Woche gewesen: dass die Jungs, wenn sie 30, 40 Meter vor dem Tor aufdrehen, Optionen herausarbeiten, damit wir noch torgefährlicher werden."

Zudem müsse Schalke die Positionen so einnehmen, dass "Jungs wie Dominick Drexler, Rodrigo Zalazar oder Memo Aydin noch mehr Präsenz im Strafraum ausstrahlen". Es fehle manchmal "der Übergang in den gefährlichen Bereich", so Grammozis.

Die Länderspielpause gab indes drei zuletzt verletzten Spielern die Chance, einen ersten Schritt in Richtung Comeback zu machen. Danny Latza, Salif Sané und Blendi Idrizi absolvierte technische Teile des Trainings, in denen es keine Zweikämpfe gab. Das Trio sei schmerzfrei geblieben, so der S04-Coach.