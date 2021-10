Simeone schwärmt von Kimmich und dem FC Bayern

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Diego Simeone ist großer Fan von Joshua Kimmich

Joshua Kimmich besticht durch eine überragende Konstanz im Mittelfeld des FC Bayern München. Atlético-Trainer Diego Simeone schwärmt nun vom 26-Jährigen sowie dem Rekordmeister.

Im Interview mit der argentinischen Sportzeitung "Olé" hat Diego Simeone über die Favoriten in der UEFA Champions League gesprochen. Ganz vorne mit dabei: der FC Bayern München. "Schauen Sie, letzte Saison haben wir gegen sie nicht schlecht gespielt. Bayern ist sechs Mal vor unser Tor gekommen und hat vier Tore geschossen. 0:4 haben wir verloren", sagte Simeone.

Der 51-Jährige schwärmte im Interview von der Torgefahr und Ballsicherheit der Münchener. "Sie alle schießen Tore. Sie verlieren nie den Ball", betonte der Coach, der in der vergangenen Saison zusammen mit Atlético Madrid die spanische Meisterschaft gewann.

FC Bayern: Simeone schwärmt von Kimmich

Insbesondere ein Profi des deutschen Rekordmeisters hat es Simeone angetan: Joshua Kimmich. "Die Bayern haben mit ihm einen besonderen Spieler. Es macht einfach Spaß, ihm beim Fußball-Spielen zuzusehen", adelte der Argentinier den 26-Jährigen FCB-Profi.

Der Sechser befindet sich auch in dieser Saison in einer tollen Form. Nicht nur in der Defensive zeigt Kimmich tolle Leistungen, auch sein Einfluss auf die Offensive lässt sich sehen. Nach sieben Spieltagen in der Bundesliga kommt der Mittelfeldspieler auf drei Tore und vier Vorlagen.

Doch es ist vor allem Kimmichs Ballsicherheit, die Simeone beeindruckt. "Das einzige Mal, dass er den Ball verloren hat? Das war, als er ihn seinem Sohn zuhause zum Spielen gegeben hat", scherzte "El Cholo" im Interview.

Nachdem Atlético in der vergangenen Spielzeit noch selbst Zeuge von der guten Form des FC Bayern München wurde (0:4 und 1:1), wird Simeone sicherlich froh sein, in dieser Saison der Nagelsmann-Elf in der Gruppenphase aus dem Weg gegangen zu sein. Die "Rojiblancos" kämpfen gegen den FC Liverpool, die AC Milan und den FC Porto um den Einzug ins Achtelfinale.

Der FC Bayern fertigte in seiner Gruppe bereits den FC Barcelona (0:3) und Dynamo Kiew (0:5) ab. Am Dienstag wartet Benfica auf die Münchener.