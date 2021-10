Nagelsmann über Hernández: "Habe ihn normal erlebt"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Lucas Hernández und Julian Nagelsmann bereiten sich auf das Spiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen vor

Es ist das Thema rund um den FC Bayern vor dem 8. Bundesliga-Spieltag: Abwehrstar Lucas Hernández droht eine Haftstrafe in Spanien, nachdem er ein Richterurteil aus dem Jahr 2019 missachtet hat. Münchens Trainer Julian Nagelsmann erkannte beim Franzosen jedoch keinerlei Veränderung - und zählt weiter auf den Innenverteidiger.

"Ich habe ihn normal erlebt", stellte Julian Nagelsmann am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr) klar. Er habe auch "keine negativen Auswirkungen wahrgenommen. Wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich ihn nicht gefragt, ob irgendwas ist. Er hat sehr gut trainiert und ist in meinen Planungen für beide Spiele dabei. Wenn er gesund ist, wird er auch beide Spiele machen."

Hernández muss am kommenden Dienstag um 11:00 Uhr vor dem Strafgericht in Madrid erscheinen. Dann wird entschieden, ob er eine sechsmonatige Haft antreten muss. Der 25-Jährige war zunächst wegen häuslicher Gewalt an seiner früheren Freundin verurteilt worden, mit der er inzwischen nach der Versöhnung verheiratet ist. Anschließend hatte er gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot verstoßen.

"Er geht da jetzt hin, dann wird das verhandelt, dann sehen wir weiter", hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Donnerstag gesagt. Grundsätzlich seien das, fügte er an, "private Dinge von Lucas Hernández, die will ich nicht bewerten". Der FC Bayern unterstütze seinen Spieler aber "selbstverständlich".

Wie kompensiert der FC Bayern den Pavard-Ausfall?

Lob hatte Julian Nagelsmann indes für den Zweitplatzierten aus Leverkusen übrig. "Es ist immer ein spannendes Spiel, wenn zwei Tabellennachbarn aufeinandertreffen. Leverkusen hat immer eine gute, talentierte Mannschaft."

Wie der Münchner Trainer den Ausfall von Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (Sperre) kompensiert, verriet Nagelsmann nicht. Mit Bouna Sarr und Josip Stanisic habe er jedoch gleich zwei Alternativen zur Verfügung, die jeweils in ihrer Nationalmannschaft Spielpraxis erhalten haben.

wfb.de hat die PK im ausführlichen Live-Blog begleitet. Die besten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Wie erwarten Sie Leverkusen? +++

Ich glaube, es wird eine Mischung aus mehreren Elementen sein. Tendenziell, das zeigt die Statistik, verteidigen sie vier, fünf Meter tiefer. Sie haben viel Tempo mit Patrik Schick, den ich auch gut kenne. Sie werden uns nicht immer pressen, aber sie werden uns schon vor Aufgaben stellen. Sie werden sich auch zurückfallen lassen und Raum hinter unserer Kette zu kreieren. Da wird unsere Restverteidigung wichtig sein.

+++ Wie viel Vorfreude ist vor dem Spitzenspiel da? Machen Sie etwas taktisch Verrücktes? +++

Es ist immer ein spannendes Spiel, wenn zwei Tabellennachbarn aufeinandertreffen. Leverkusen hat immer eine gute, talentierte Mannschaft. Natürlich habe ich den Drang, gewisse Dinge zu verwirklichen. Am Ende ist es aber ein Player's Game und kein Coach's Game.

+++ Nach dem 1:2 gegen Frankfurt: Was muss anders werden? Wie gut ist Bayer drauf? +++

Ich weiß nicht, wie da gearbeitet wird, aber ich sehe die Ergebnisse. Sie hatten schwierige Gegner und stehen da oben. Ich bereite mich auf so ein Spiel vor, indem ich die ein oder andere Lektüre lese über den Gegner und Interviews höre. Da kann man auch was heraushören. Da gibt nicht jeder was preis, aber ich habe auch was über Kerem (Demirbay) gelesen. Dass der Geist in der Mannschaft ganz gut ist. Sie dürfen gerne am Sonntag damit aussetzen.

Mir ist es immer zu billig zu sagen, dass der Torwart zu gut gehalten hat und wir deshalb nicht gewinnen. Dieses Spiel hatte große Parallelen zu vielen anderen Spielen. Wir haben nur nicht die Tore geschossen. Die Situationen, die wir hatten, hätten aber zu Tore führen können. Bei den Gegentoren hat uns Manuel Neuer zuletzt auch enorm geholfen, wie gegen Kiew.

+++ Nagelsmann zur Tor-"Krise" von Lewandowski +++

Normalerweise regelt sich das alleine bei Stürmern, gepaart mit der Anzahl der Chancen. Außer gegen Frankfurt war es nicht so, dass er viele Chancen vergeben hat. Aber da war der Raum auch sehr eng und wir konnten den Ball auch nicht immer auch spielen. Es passiert dann selbst einem Robert Lewandowski, dass er mal nicht trifft. Natürlich spreche ich auch mit ihm, aber auch nicht über die angebliche Torkrise."

+++ Pavard gesperrt: Wie sieht die Abwehr aus? +++

So wie in der letzten Partie auch. Wir haben mit Bouna (Sarr) einen, der auch in der Nationalmannschaft gespielt hat. Genauso Stanisic, zudem haben wir noch Tanguy (Nianzou). Ich werde jetzt nicht verraten, wie es aussieht. Aber es wird kein unbekannter Spieler sein.

+++ Wann steht Musiala in der Startelf? +++

Es ist relativ leicht: Elf Spieler spielen und wenn ich Musiala bringe, muss ich jemand anderen herunternehmen. Wenn er spielt, wird man darüber sprechen, was mit einem Goretzka, Müller, Gnabry oder Lewandowski ist. Musiala hat viele Minuten bekommen, hatte zuletzt zwei kleinere nicht dramatische Verletzungen. Die anderen sind in gutem Rhythmus und Jamal ist ein guter Joker. Er kann Situationen mit seinem 1-gegen-1 sehr gut lösen und ist noch ein sehr junger Spieler.

+++ Wie packen Sie Davies an? +++

Ich habe ihn nicht speziell zum Tor gratuliert, sondern zu den insgesamt guten Ergebnissen. Er hat heute nicht trainiert, sondern regeneriert, weil er eine lange Flugzeit hatte. Aber er spielt für Sonntag eine Rolle in den Planungen. Er hat große Qualitäten auf dem Flügel, aber das geht auch immer auf Lasten der Belastung. Normalerweise steckt er das gut weg, sodass er am Sonntag wohl spielen kann.

+++ Wie haben Sie Hernández erlebt? +++

Ich habe ihn ganz normal erlebt, keine negativen Auswirkungen gesehen. Hätte ich es nicht gelesen, hätte ich nichts gemerkt. Er hat gut trainiert. Wenn er fit bleibt, kann er die nächsten Spiele machen.

+++ Los geht's: Was erwarten Sie zum Spiel? Sind Wirtz und Musiala die Zukunft? +++

Ich erwarte ein spannendes Spiel mit viel Offensivdrang, das zeigen auch die Statistiken. Leverkusen hat eine gute Mannschaft und sich enorm weiterentwickelt. Sie haben fünf Siege in Folge geholt und auch gut gespielt. Wir müssen einen guten Tag erwischen. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Zu den beiden Top-Spielern: Sie sind sehr gut, spielen unbekümmert. Zu Jamal Musiala habe ich ja schon einmal diese gewisse Bolzplatzmentalität hervorgehoben. Wirtz ist enorm gut, hat auch schon etwas mehr Spielzeit bekommen als Jamal. Deswegen ist es schwer zu vergleichen.

+++ Das fordert Nagelsmann von seinen Stars +++

Wie bekommen die Münchner die 1:2-Pleite gegen Eintracht Frankfurt aus den Köpfen? Und wie will der FC Bayern die Mannschaft der Stunde schlagen? Denn Bayer Leverkusen empfängt den Rekordmeister mit breitem Selbstvertrauen, in den letzten drei Spielen gelangen der Elf von Gerardo Seoane drei Siege mit insgesamt 9:0 Tore. Nagelsmann hat sich bereits einen Plan ausgedacht ...

+++ Muss Hernández ins Gefängnis? +++

Abseits des Sportlichen ist es das Thema an der Säbener Straße: Abwehrspieler Lucas Hernández muss sich vor der spanischen Justiz verantworten. Dem Franzosen drohen sechs Monate Haft, da er ein 2019 gegen ihn gefälltes Urteil wegen häuslicher Gewalt missachtet hat. Der FC Bayern hat in Person von Präsident Herbert Hainer mittlerweile Stellung dazu genommen. Alle Infos dazu gibt es hier.

+++ Wie sieht das Bayern-Personal aus? +++

Wer steht Cheftrainer Julian Nagelsmann am Sonntag in Leverkusen nicht zur Verfügung? Wer kam mit Blessuren oder Verletzungen zurück von den Reisen mit den Nationalmannschaften? Diese Fragen wird Julian Nagelsmann ab 13:30 Uhr auf der Pressekonferenz beantworten. Wie sich die Bayern-Stars mit ihren Auswahl-Teams geschlagen haben, erfahrt ihr hier!