Nagelsmann äußert sich zu Haaland-Gerüchten

Bayern.Coach Julian Nagelsmann (re.) hat sich zu einem Haaland-Transfer geäußert

Trainer Julian Nagelsmann hat sich in die Gerüchte um einen Transfer von BVB-Shootingstar Erling Haaland zum FC Bayern eingeschaltet und klare Worte gefunden. Eine eindeutige Absage an den Stürmer von Borussia Dortmund ließen diese nicht erkennen.

Von der "WAZ" offensiv gefragt, ob sich Nagelsmann im derzeit vom Ablösen- und Gehälterwahn aufgeblasenen Transfermarkt trauen würde, zu den Vorständen zu gehen und zu sagen, dass er Erling Haaland brauche, koste es was es wolle, erklärte der Bayern-Coach: "Ich brauche Robert Lewandowski in seiner Bestverfassung. Das ist mein Spieler, mit dem ich arbeite und dessen Vertrag auch noch lange läuft". Für alles andere hätten die Münchner "andere Leute im Verein, die sich darum kümmern", so der 34-Jährige weiter.

Dass Spieler wie Lewandowski oder auch Haaland nicht nur für die Vereine, sondern auch für die Strahlkraft der Bundesliga wichtig sind, bestätigte der Coach, stellte aber klar: "Aber im Vordergrund steht immer die Frage der finanziellen Möglichkeiten. Dieser Aspekt wird immer extremer."

Trotz aller finanziellen Unwägbarkeiten verlängerte der FC Bayern zuletzt die Verträge mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka und passte dabei auch das Salär der Top-Stars deutlich an. Zusammen mit Jamal Musiala (2026) und Leroy Sané (2025) hat Nagelsmann nun auf Jahre ein schlagkräftiges Grundgerüst, mit dem er Aufregendes plant.

"Ich möchte emotionalisierenden Fußball sehen, nicht einschläfernden Ballbesitzfußball oder langweiliges Hin- und Hergekicke. Ich habe es immer gerne, dass auch Nicht-Bayern-Fans am Ende sagen: Ich schaue mir die Münchener gerne an, weil deren Spiele interessant sind und Spaß machen." Fußball sei zwar auch ein Geschäft, stehe aber nicht "für ein abgestumpftes Business, sondern für Unterhaltung".

Nagelsmann: BVB ist der größte Widersacher des FC Bayern

Neben der Unterhaltung sollen natürlich auch die Erfolge nicht fehlen. Hierbei sieht Nagelsmann nicht etwa seinen Ex-Klub RB Leipzig, sondern den BVB als größten Widersacher.

"Dortmund ist immer ein Hauptkonkurrent. Dort wird gut in den Kader investiert, sie haben gute Entscheidungsträger in einem äußerst emotionalen Klub. Das Gesamtpaket von der Kaderqualität und den Fans im Stadion macht es nie leicht, gegen sie erfolgreich zu spielen", betonte der 34-Jährige gegenüber der "WAZ".

Nagelsmann vermisst FC Schalke 04, HSV und Werder Bremen

Während es gegen den BVB weiter heiße Duelle gibt, haben sich alte Konkurrenten des FC Bayern - wie zum Beispiel der Hamburger SV - verabschiedet, was Nagelsmann traurig stimmt. "Ich hatte mein erstes Bundesligaspiel als Co-Trainer in Hamburg. Freitagabend, Flutlicht, 54.000 Zuschauer, und dann läuft 'Hamburg, meine Perle'. Das ist eine sensationelle Stadt und auch ein geiler Klub, der jeden Fußballfan emotionalisiert", sagte er über den HSV.

Gleiches gelte für Werder Bremen: "Ein Verein mit tollen Fans und sehr familiärem Klima, bei dem man sich als Gast immer wohl gefühlt hat."

Über den FC Schalke 04 "brauchen wir eigentlich gar nicht zu reden: Einer der größten Traditionsklubs, die wir haben. Mit ganz speziellen Fans, das ist unglaublich", schwärmte der Bayern-Coach und fügte an: "Es wäre schon schön, wenn diese Klubs wieder in der Bundesliga spielen würden."