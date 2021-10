Simeone witzelt über Bayern-Star

Jose Breton via www.imago-images.de

Diego Simeone ging mit Atlético vergangenes Jahr gegen den FC Bayern unter

Für Trainerfuchs Diego Simeone von Atlético Madrid ist der FC Bayern in dieser Saison erneut einer der Favoriten auf den Titelgewinn in der Champions League. Ein Sonderlob verteilte der Argentinier für Mittelfeldspieler Joshua Kimmich.

"Die Bayern haben mit ihm einen besonderen Spieler. Es macht einfach Spaß, ihm beim Fußball-Spielen zuzusehen", sagte der 51-Jährige im Gespräch mit der Zeitung "Olé".

Besonders dessen Fähigkeiten am Ball haben es den langjährigen Atlético-Trainer angetan, da er im Passspiel praktisch keine Fehler mache. "Das einzige Mal, dass er den Ball verloren hat? Das war, als er ihn seinem Sohn zuhause zum Spielen gegeben hat", witzelte Simeone.

Der ehemaligen Mittelfeldspieler weiß aus eigener Erfahrung, zu was der FC Bayern mit Kimmich fähig ist. Im vergangenen Oktober fügte der deutsche Rekordmeister seiner Elf in der Gruppenphase der Champions League eine schmerzhafte 0:4-Pleite zu.

Simeone erinnert sich an Demütigung gegen den FC Bayern

Gerade die Effizienz und Abgeklärtheit der Münchner hob er im Rückblick auf dieses Spiel positiv hervor: "Schauen Sie, letzte Saison haben wir gegen sie nicht schlecht gespielt. Bayern ist sechs Mal vor unser Tor gekommen und hat vier Tore geschossen. 0:4 haben wir verloren!" Das Rückspiel konnten die Colchoneros dann immerhin ausgeglichener gestalten. Gegen bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Bayern gab es im eigenen Stadion ein 1:1.

Nachdem Simeone mit Atlético 2014 und 2016 zweimal im Finale der Königsklasse stand, kam er mit seiner Mannschaft zuletzt fünf Jahre hintereinander nicht über das Viertelfinale hinaus.

In der laufenden Saison präsentierten sich die Madrilenen bislang in der "Todesgruppe" B mit dem FC Liverpool, dem FC Porto und der AC Mailand allerdings in guter Form. Nach zwei Auftritten stehen vier Punkte auf dem Konto der Spanier. Beim FC Bayern liegt die Ausbeute nach den klaren Siegen den den FC Barcelona (3:0) und gegen Dinamo Kiew (5:0) indes schon bei sechs Punkten.