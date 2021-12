Klagenfurt verlängert mit Abwehrprofi Schumacher

APA/GERT EGGENBERGER

Schumacher bleibt bis 2024 in Kärnten

Bundesligist Austria Klagenfurt hat den Vertrag mit Linksverteidiger Till Schumacher bis 2024 verlängert.

Der 24-jährige Deutsche, dessen Arbeitspapier zu Saisonende ausgelaufen wäre, wurde im vergangenen Sommer ablösefrei von Bohemians Prag verpflichtet. In der laufenden Saison stand der ehemalige Nachwuchsspieler von Borussia Dortmund in zehn Bundesligaspielen in der Startelf und zählt unter Peter Pacult zum Stammpersonal des Aufsteigers aus Kärnten.

Schumacher verlängert Vertrag bis 2024!

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt planen langfristig mit Till Schumacher – und der 24-Jährige sieht seine Zukunft in Waidmannsdorf. pic.twitter.com/cLY7fsxUN6 — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) 20. Dezember 2021

"Wir sind total happy, dass wir Till fest an uns binden konnten. Er ist erst seit vier Monaten im Verein, zeigte aber von Beginn an eine hohe Identifikation und hat seinen sportlichen Wert für die Mannschaft unter Beweis gestellt. Till ist ein Spieler, den große Konstanz und Verlässlichkeit auszeichnen. Es ist klasse, dass er den Weg mit uns weitergeht", so Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Auch Schumacher selbst freut sich über den weiteren Verbleib in Klagenfurt: "Ich bin der Austria sehr dankbar, dass sie mir im Sommer das Vertrauen geschenkt hat, ich direkt gespielt habe, meine Leistung zeigen konnte und mir jetzt signalisiert wurde, dass man unbedingt mit mir weiterarbeiten will. Von Anfang an habe ich mich als Teil einer großen Familie gefühlt und ich finde es immer schön, wenn ein Spieler und ein Verein gemeinsam wachsen."

apa/red