Offiziell: Barça fixiert Winter-Startransfer

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRLM.B via www.imago-imag

Torres läuft ab sofort für den FC Barcelona auf

Der Wechsel des spanischen Nationalspielers Ferran Torres vom englischen Spitzenklub Manchester City zum FC Barcelona ist perfekt. Das bestätigten die Katalanen am Dienstag, nachdem sich der Deal in den Tagen zuvor schon ankündigte.

Beim FC Barcelona unterzeichnet Torres einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Die Ausstiegsklausel liegt bei einer Milliarde Euro. Am 3. Januar soll der Neuzugang offiziell im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Wie viel Ablöse die Katalanen für Torres zahlen, ist nicht bekannt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge lässt sich Barca seinen neuen Offensivspieler aber insgesamt 55 Millionen Euro kosten.

Seit seinem Wechsel vom FC Valencia nach England im vergangenen Jahr erzielte Torres in 43 Spielen für City 16 Tore. Gleich in seiner ersten Saison wurde er mit den Citizens Meister und erreichte das Champions-League-Finale. In der laufenden Spielzeit fehlte Torres dem Tabellenführer aufgrund einer Fraktur im rechten Fuß bereits seit Mitte Oktober. In der Premier League absolvierte er nur vier von 19 möglichen Spielen.

Der FC Barcelona hinkt den eigenen Ansprüchen derzeit weit hinterher. In der Champions League schied der Klub in der Gruppenphase aus, in der Liga ist Barca nach 18 Spieltagen nur Siebter.