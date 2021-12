Wolfsburg in Not: Auch Lukébakio mit Coronavirus infiziert

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Dodi Lukébakio befindet sich in häuslicher Isolation

Zwei Tage nach Abwehrspieler Kevin Mbabu hat sich beim VfL Wolfsburg auch Stürmer Dodi Lukébakio mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilten die Niedersachsen am Donnerstag ohne weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 24-Jährigen mit.

Die beiden Profis befinden sich in Quarantäne und werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim Rückrundenstart der Norddeutschen am 9. Januar (17:30 Uhr/DAZN) beim Aufsteiger VfL Bochum nicht zur Verfügung stehen.