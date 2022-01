Union-Neuzugang Heintz will Freiburg nichts "reindrücken"

Markus Fischer via www.imago-images.de

Dominique Heintz ist vom SC Freiburg zu Union Berlin gewechselt

Abwehrspieler Dominique Heintz blickt voller Vorfreude auf seine Zeit bei Fußball-Bundesligist Union Berlin.

"Der Tapetenwechsel tut mir persönlich und in sportlicher Hinsicht gut", sagte der 28-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde. Das vergangene halbe Jahr beim SC Freiburg "war nicht einfach für mich."

Dennoch habe Heintz dort "drei wunderschöne Jahre" gehabt. "Ich habe jetzt nicht das Ziel, Freiburg irgendetwas reinzudrücken", sagte er auf die Frage, ob er seinen Ex-Klub mit Union in der Liga noch einmal abfangen möchte.

Bei den Eisernen will Heintz wieder "Verantwortung auf dem Platz tragen". Als Stärke im internen Konkurrenzkampf sieht er "den Aufbau von hinten mit meinem linken Fuß".

Für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr) fühlt sich Heintz "bereit". Es sei aber "immer die Entscheidung des Trainers, wie schnell er mich reinwirft."