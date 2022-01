LASK findet Verstärkung für Defensive

LASK

Radovan Vujanovic überreicht Filip Twardzik seine neue Dress

Der LASK hat seine Defensive mit dem Tschechen Filip Twardzik verstärkt.

Der 28-Jährige wechselte vom slowakischen Tabellenzweiten Spartak Trnava nach Linz. Bei den Athletikern erhielt der in Deutschland aufgewachsene Links- und Innenverteidiger einen Vertrag bis 2025, wie der Club am Mittwoch bekannt gab. Bei Trnava war der 1,86 m große Twardzik Stammkraft. In 15 Ligaspielen schoss er in dieser Saison drei Tore.

Twardzik spielte in der Jugend u.a. für Hertha BSC und Celtic und stand 28 Mal in tschechischen Nachwuchs-Nationalteams. Bei Celtic debütierte er mit 18 Jahren als Profi, danach war er auch in England bei den Bolton Wanderers engagiert.

"Filip konnte bereits in mehreren Ländern Erfahrung sammeln und ist defensiv flexibel einsetzbar. Dass er Deutsch spricht, ist ein weiterer Pluspunkt, er wird sich schnell in die Mannschaft integrieren", sagte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic über den ersten Winterzugang.

apa