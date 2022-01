TSV Hartberg holt Okan Aydin

GEPA pictures/Daniel Schoenherr

Okan Aydin stürmt zukünftig in der Bundesliga beim TSV Hartberg.

Bundesligist TSV Hartberg hat Mittelfeldspieler Okan Aydin mit einem Vertrag bis Sommer 2023 ausgestattet.

Der 27-jährige deutsch-türkische Doppelstaatsbürger hatte erst vor einer Woche seinen Kontrakt beim Zweitligisten Wacker Innsbruck aufgelöst. Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr freut sich über den Neuzugang: "Okan macht uns in der Offensive flexibler. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar und verfügt über eine sehr gute Technik. Bei Innsbruck und Klagenfurt in der 2. Liga spielte er immer sehr auffällig und sammelte einige Scorerpunkte."

Aydin selbst kann es kaum erwarten in Österreichs höchster Spielklasse zu spielen: "Ich freu mich sehr über den Transfer und die Chance in der Bundesliga spielen zu dürfen. Ich bedanke mich bei Hartberg für das Vertrauen und möchte meine Chance nutzen, in der Bundesliga Fuß zu fassen."

apa/redaktion