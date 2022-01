Admira sagt Trainingslager nach Coronafall ab

APA/ERWIN SCHERIAU

Andreas Herzog bleibt mit der Admira in Österreich

Bundesligist Admira verzichtet nach einem Coronafall in der Profi-Abteilung auf das geplante Trainingslager in Marbella (Spanien).

>> Aktueller Tabellenstand der Bundesligasaison 2021/22

Das gab der Club am Samstag, einen Tag vor der geplanten Anreise, bekannt. "Die Mannschaft erhält für die nächsten Tage ein Heimprogramm und wird sich am Montagvormittag einem weiteren PCR-Test unterziehen", hieß es in einer Club-Aussendung. Die nächste Trainingseinheit hat das Team von Andreas Herzog am Dienstag geplant.

apa