Ried-Stürmer Chabbi droht Verletzungspause

EXPA/ROLAND HACKL, APA

Seifedin Chabbi könnte Ried länger fehlen

Der mit sechs Saisontoren erfolgreichste Ried-Stürmer Seifedin Chabbi droht länger auszufallen.

Der Angreifer musste im Testspiel gegen Vorwärts Steyr am Samstag kurz vor Schluss verletzt vom Platz. Wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte, besteht der Verdacht auf Ellenbogenbruch. Chabbi werde sich am Montag noch einer genaueren Untersuchung unterziehen.

Ante #Bajic gelingt in der zweiten Halbzeit noch der Ausgleich - die SV Guntamatic Ried und der SK BMD Vorwärts Steyr trennen sich 1:1 Unentschieden ⚽ pic.twitter.com/deXC7Dht5s — SV Ried 1912 (@svried1912) 15. Januar 2022

apa