Rose: Håland-Interview aufgebauscht

FIRO/FIRO/SID/

Rose bleibt bei Erling Håland gelassen

Trainer Marco Rose vom DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund sieht die Diskussion über das Erling-Håland-Interview als reines Medienthema an. "Ich habe mit ihm gestern gesprochen - aber viel über Fußball. Das ist auch das Einzige, was mich interessiert", sagte Rose am Montag vor dem Achtelfinale beim FC St. Pauli am Dienstagabend.

>> Die Vereinsstatistik von Erling Håland in der weltfussball-Datenbank

Es werde ständig "spekuliert und erzählt", betonte Rose, "da bin ich tiefenentspannt, das löst nichts in mir aus." Håland (21) hatte nach dem 5:1 in der Liga gegen den SC Freiburg am Freitag geklagt, er fühle sich vom Verein unter Druck gesetzt, eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Die BVB-Verantwortlichen widersprachen.

🎙 Marco #Rose über @modahoud8: "Die zwei Spiele von Mo waren stark, strategisch sehr ordentlich und natürlich auch seine Tore aus seiner Position als Sechser heraus können wir gut gebrauchen."#FCSPBVB pic.twitter.com/GY9nREGlPF — Borussia Dortmund (@BVB) 17. Januar 2022

Der Norweger Håland ist derzeit international das heißeste Transferthema, er kann den Verein im Sommer durch eine Ausstiegsklausel aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag im Sommer verlassen - für angeblich 75 Millionen Euro. Ein Verbleib in Dortmund ist unwahrscheinlich.

sid